soundcore apuesta por la IA en IFA 2025 con auriculares y una grabadora inteligente

IFA 2025 ha sido el escaparate elegido por soundcore para mostrar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la forma en que escuchamos música, trabajamos e incluso descansamos. La compañía llevó al evento tres propuestas que ponen el acento en la comodidad, la utilidad y la innovación.

Innovación aplicada al descanso

Los soundcore Sleep A30 son la tercera generación de auriculares diseñados para dormir mejor. Con tecnología Smart ANC, son capaces de bloquear hasta 30 dB de ruido externo y cuentan con un sistema de enmascaramiento adaptativo que identifica los ronquidos para neutralizarlos automáticamente. Más finos que sus predecesores, resultan cómodos incluso para quienes duermen de lado.

La inteligencia artificial tiene un papel protagonista, a través de la app oficial, los usuarios pueden elegir paisajes sonoros que inducen ondas cerebrales relajantes y ayudan a conciliar el sueño. Además, ofrecen hasta 45 horas de autonomía en modo local, monitorización del sueño, alarma personalizable y una función para localizarlos en caso de que se pierdan entre las sábanas.

AeroFit 2, auriculares para el día a día

El otro gran lanzamiento han sido los AeroFit 2, pensados para acompañar todas las actividades diarias. Incorporan un diseño ergonómico con gancho oculto y acabado en silicona ultrasuave, además de drivers personalizados que potencian los bajos y la nitidez del sonido.

Su característica más llamativa es la traducción integrada con IA. Gracias al soporte de Microsoft Azure, los auriculares pueden interpretar conversaciones en tiempo real en hasta 100 idiomas, tanto en encuentros cara a cara como en conferencias o reuniones.

soundcore Work, una grabadora con IA

IFA 2025 también ha servido de escenario para presentar soundcore Work, una grabadora portátil que aprovecha la tecnología de GPT-4o para transcribir conversaciones en más de 100 idiomas. El dispositivo filtra muletillas, segmenta discursos y genera resúmenes automáticos de reuniones o llamadas. Con apenas 23,2 mm de diámetro, se presenta como una solución discreta y práctica para profesionales. Además, incorpora cifrado de extremo a extremo y un sistema de borrado automático en la nube que garantiza la privacidad de los datos procesados.

Precios y disponibilidad

Los nuevos productos ya tienen fecha en el mercado. Los auriculares Sleep A30 se pondrán a la venta el 8 de septiembre por 249,99 euros. Los AeroFit 2 ya pueden comprarse en varios colores por 99,99 euros con descuento de lanzamiento. La grabadora soundcore Work llegará próximamente con un precio de 159,99 euros.

Con esta apuesta, soundcore deja claro que la IA se convierte en la pieza central de sus nuevos dispositivos, acercando al usuario experiencias de audio más inteligentes, personalizadas y útiles tanto para descansar como para trabajar o comunicarse en cualquier parte del mundo.