EcoFlow STREAM Ultra X, más capacidad y eficiencia para aprovechar la energía solar

EcoFlow ha presentado en Alemania el STREAM Ultra X, un sistema solar plug-and-play que combina almacenamiento, inteligencia artificial y compatibilidad con hogares inteligentes. El dispositivo ofrece una capacidad de 3,84 kWh, ampliable hasta 23 kWh, lo que lo convierte en una opción flexible para distintos perfiles de usuarios. Su precio de lanzamiento es de 1.799 euros, aunque hasta el 30 de septiembre puede adquirirse por 1.499 euros.

Aprovechar la energía solar

Una de las claves del Ultra X es que permite alimentar hasta el 99 % de los electrodomésticos habituales gracias a su salida continua de 2300 W. Esto abre la puerta a depender menos de la red eléctrica, algo cada vez más relevante en un contexto de subidas en las tarifas de la luz.

El equipo ha sido diseñado para rendir durante todo el año, incluso en condiciones de baja luminosidad. Sus cuatro rastreadores del punto de máxima potencia (MPPT) garantizan una captación eficiente de energía en días nublados o con sombra. De este modo, los usuarios pueden maximizar su autoconsumo solar sin importar tanto la climatología.

Además, el STREAM Ultra X integra un sistema de carga rápida por corriente alterna y un diseño más compacto en comparación con instalar dos unidades independientes. Esto lo hace atractivo para hogares con poco espacio, pero con una alta demanda energética.

Inteligencia y sostenibilidad

El nuevo dispositivo de EcoFlow no solo almacena energía, también la gestiona de forma inteligente. Gracias a su planificación basada en inteligencia artificial, es capaz de cargar en las franjas horarias más baratas (TOU) y de programar el consumo en función de previsiones meteorológicas. Esto significa un ahorro adicional para las familias que buscan optimizar su factura.

En el plano de la sostenibilidad, el Ultra X permite aumentar el autoconsumo y avanzar hacia una mayor independencia energética. Con una garantía de 10 años, se presenta como una solución a largo plazo, orientada a hogares comprometidos con reducir su huella de carbono.

Preparado para el hogar del futuro

EcoFlow ha trabajado también en la integración con ecosistemas de domótica y energía. El STREAM Ultra X es compatible con otros dispositivos de la marca y con soluciones de terceros como Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM o Tibber. Esto amplía las posibilidades para quienes ya cuentan con hogares inteligentes.

El dispositivo ya está disponible a través de la web oficial de EcoFlow con el precio promocional de lanzamiento. Para quienes buscan aprovechar al máximo la energía solar en su vivienda, se trata de una alternativa avanzada, flexible y con un coste ajustado para lo que ofrece.