Anker presenta ONE ANKER en España con descuentos en todas sus categorías

Anker ha presentado en España su estrategia ONE ANKER, una nueva etapa con la que la compañía reúne sus diferentes marcas bajo un mismo nombre y amplía su posicionamiento más allá del mercado de los cargadores. La iniciativa llega acompañada de una campaña de descuentos en diferentes categorías, con promociones especiales en productos de Anker, eufy y soundcore que estarán disponibles durante las próximas semanas.

Una nueva etapa para Anker

Anker Innovations ha presentado su estrategia ONE ANKER en España, con la que reúne bajo un único paraguas sus cinco marcas: Anker, eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake. La compañía ha indicado que este movimiento responde a su evolución hacia un ecosistema tecnológico que integra carga, audio y hogar inteligente.

La compañía nació en 2011 de la mano del antiguo ingeniero de Google Steven Yang y actualmente cuenta, según sus propios datos, con más de 200 millones de usuarios en 180 países, 40 oficinas y más de 6.000 empleados. Dentro de esta nueva organización, los productos se dividen en dos grandes grupos. Anker For You incluye categorías como carga, audio, vídeo, salud y herramientas creativas, mientras que Anker Home reúne productos relacionados con seguridad, robótica y energía para el hogar.

Una cámara eufy 4K por 99,99 euros

Entre las promociones anunciadas destaca la nueva cámara de videovigilancia eufyCam C37 4K, que tiene un precio habitual de 139,99 euros. Durante la campaña, Anker aplica un descuento directo que deja su precio en 109,99 euros y añade un código de 10 euros para compras en la plataforma Amazon, situando el precio final en 99,99 euros.

La eufyCam C37 4K se puede comprar en Amazon por 99,99 euros durante la promoción. La oferta estará disponible del 17 al 28 de septiembre, de acuerdo con las condiciones incluidas por Anker en la nota de prensa.

La campaña también contempla descuentos para otros productos de eufy. La eufyCam S4, por ejemplo, pasa de 349,99 a 299,99 euros, mientras que la eufyCam S340 cuenta con una rebaja directa y un descuento adicional mediante código.

En el apartado de audio, soundcore incluye en la promoción algunos de sus auriculares más conocidos AeroClip2, Space 2 Pro y Liberty Buds2, acompañados de diferentes accesorios o servicios incluidos con la compra. Estas ofertas estarán activas del 22 de septiembre al 22 de octubre.

Con la llegada de ONE ANKER, la compañía busca presentar bajo una misma identidad un catálogo que actualmente abarca carga, energía, audio, vídeo, hogar inteligente, robótica, salud y herramientas creativas. Sin duda, una propuesta interesante que ahora se mueve dentro del mismo paraguas.