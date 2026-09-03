La casa según Anker, un cerebro de IA local y una sola marca para todo

Casi quince años después de vender su primer cargador, Anker ha anunciado en Berlín que sus cinco marcas, Anker, eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake, dejan de existir por separado para operar bajo un único nombre, Anker. Junto a ese cambio de fondo llega su primera tienda física, un hub de inteligencia artificial para el hogar llamado MindBase y una lista larga de productos nuevos que van de la carga al césped.

Cinco marcas se convierten en una sola

Steven Yang, fundador y consejero delegado de Anker Innovations, ha resumido el motivo del cambio con una frase directa: «Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas y ya no lo están». La compañía nació como fabricante de cargadores y fue creando marcas específicas a medida que entraba en nuevos terrenos, eufy para el hogar inteligente, soundcore para el audio, SOLIX para la energía y eufyMake para herramientas creativas.

Ese reparto ya no encaja con una era en la que la IA y la robótica conectan categorías que antes iban cada una por su lado, según ha planteado la marca. A partir de ahora, todo el catálogo se organiza en dos grandes bloques. Anker For You agrupa la tecnología que acompaña al usuario durante el día, carga, audio, salud personal y herramientas creativas, mientras que Anker Home reúne lo que cuida la casa, seguridad, robótica y energía doméstica. El tránsito será progresivo, los productos nuevos ya llevan la marca única y los existentes la irán adoptando con el tiempo, sin que cambien la garantía ni el servicio de atención al cliente.

MindBase, el intento de Anker de poner un cerebro en cada casa

La otra gran novedad es Anker MindBase, un hub de inteligencia artificial que procesa y almacena los datos del hogar de forma local, sin depender de servidores externos. Se apoya en tres piezas, EasyOmni Link para conectar dispositivos propios y de terceros compatibles con Matter, TrueSmart Agent para ejecutar asistentes de IA especializados en distintas tareas del hogar, y EverSafe Memory, un almacenamiento local ampliable hasta 48 terabytes para guardar fotos y grabaciones sin salir de casa.

El primer producto construido sobre MindBase es el Security Kit, formado por la cámara con foco de seguimiento TrackLight Cam S1, el videoportero panorámico Video Doorbell S4 y el sistema Smart Security Shield, capaz de reconocer a familiares a hasta 30 metros de distancia mediante su tecnología DSKey. Por ahora, Anker no ha anunciado su llegada a España.

Cargadores que además vigilan la salud de la batería

En carga, el producto más vistoso es el MagGo Power Bank Pro 2, un power bank magnético con ventilador de refrigeración integrado que la marca presenta como el más rápido de su categoría. Con carga inalámbrica Qi2.2 de 25 vatios lleva un iPhone 17 Pro al 50 % en 25 minutos y se mantiene por debajo de los 36 grados durante toda la carga. Llegará a España el 7 de septiembre por 109,99 euros, con un cargador de regalo durante los primeros días.

El Laptop Charger Pro reconoce el portátil conectado y ajusta la carga para alargar la vida de la batería, y el MagStand Charging Station sustituye tres cargadores de mesilla por uno solo. Ninguno de los dos llegará de momento a España.

Un chip para que los auriculares entiendan lo que dices

En audio, Anker apuesta por THUS, su chip propio de inteligencia artificial presentado el pasado mes de mayo, que procesa el sonido directamente en el dispositivo. Los nuevos AeroClip 2 Pro y AeroClip 2, con formato de clip sobre la oreja, lo usan para mejorar la calidad de llamada y añadir grabación con transcripción automática de reuniones. Ambos llegan a España el 22 de septiembre por 179,99 euros.

Ese mismo día debutan los auriculares de diadema Space 2 Pro, con hasta 30 horas de autonomía con cancelación de ruido activa, por 199,99 euros, y los intraauriculares Liberty Buds 2, por 149,99 euros.

Cuando dormir se convierte también en un dato

Anker amplía su gama de auriculares para dormir con los Sleep 4 y Sleep 4 Pro, este último capaz de monitorizar frecuencia cardíaca y variabilidad para ajustar el sonido a cada usuario mediante su sistema BioSync. Los Sleep 4 llegarán a España a mediados de octubre y la versión Pro en enero. Junto a ellos debutan sus primeros altavoces de mesilla centrados en el sueño, SleepLab y SleepLab Pro, este último con un radar capaz de analizar las fases del sueño sin necesidad de auriculares ni pulsera. De momento no están previstos para España.

El resto de la casa, cámaras, aspirador y jardín

La cámara de seguridad eufyCam C37 4K Edition ofrece cobertura de 360 grados gracias a una lente motorizada que reencuadra la escena de forma automática, y se alimenta con paneles solares desmontables que se orientan de forma independiente a la propia cámara. Llegará a España el 15 de septiembre por 139,99 euros.

El robot aspirador Omni E35 ha obtenido la certificación TÜV como robot de limpieza apto para hogares con bebés, con 35.000 pascales de succión, aunque no está previsto para el mercado español. Tampoco lo está el sistema de almacenamiento de energía Solarbank Max, que la marca presenta como el primero enchufable capaz de igualar las prestaciones de una batería doméstica fija. El robot cortacésped S2 Max, el primero desarrollado íntegramente por Anker, corta sin cable perimetral ni RTK y llegará a Europa en mayo de 2027.

Precios y fechas confirmadas para España

De toda la avalancha de productos presentada en IFA, lo que sí tiene fecha y precio para España se concentra en unos pocos días de septiembre. El MagGo Power Bank Pro 2 llega el 7 de septiembre por 109,99 euros, la eufyCam C37 4K Edition el 15 de septiembre por 139,99 euros, y el 22 de septiembre debutan a la vez los AeroClip 2 Pro y AeroClip 2 por 179,99 euros, el Space 2 Pro por 199,99 euros y los Liberty Buds 2 por 149,99 euros. Los Sleep 4 cierran el calendario a mediados de octubre. El resto de la gama presentada en Berlín, desde el hub MindBase hasta el robot cortacésped, seguirá disponible fuera de España, al menos por ahora.