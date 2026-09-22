He probado el Dreame X60 Pro Ultra Complete y consigue algo muy difícil, que te olvides de limpiar el suelo

He probado muchos robots aspiradores y con el Dreame X60 Pro Ultra Complete me ha pasado algo que, para mí, es más importante que cualquier otra cosa. Lo he terminado incorporando a la rutina de limpieza sin tener que estar preocupándome de su mantenimiento de manera constante. Aspira, friega, vuelve a la base cuando lo necesita y se encarga de buena parte del mantenimiento por sí mismo.

Configurarlo es sencillo y las opciones no faltan

La configuración inicial también es muy sencilla. La aplicación permite crear el mapa de la vivienda y ajustar posteriormente cómo queremos que limpie cada habitación. Hay muchas opciones para quienes quieran personalizar cada detalle, aunque también podemos dejar buena parte del trabajo en manos del propio robot.

En mi caso, además, tiene que encargarse de una superficie de unos 150 metros cuadrados, con diferentes zonas y tipos de suelo. La he estado utilizando en las distintas superficies de la casa y el resultado ha sido muy bueno. No es un robot que solo cumple y con el que tengas que ir detrás repasando, este se implica de verdad para que tu intervención posterior sea mínima o nula.

El brazo extensible es uno de sus grandes aciertos

Si tuviera que quedarme con una característica concreta del X60 Pro Ultra Complete, probablemente sería el brazo extensible. Los robots aspiradores han mejorado muchísimo en navegación, potencia y fregado, pero siguen teniendo un problema bastante evidente. Hay zonas a las que el propio diseño circular del robot no les permite llegar correctamente, las esquinas y rincones.

Dreame intenta solucionar precisamente esto con su sistema UltraExtend. El cepillo lateral puede extenderse hasta 12 centímetros, mientras que las mopas pueden alcanzar hasta 18 centímetros. En el uso diario se nota especialmente al limpiar junto a paredes, muebles y esquinas. El robot puede acercarse y extender el brazo para recoger suciedad que normalmente quedaría fuera del alcance de un modelo convencional.

Para mí es uno de esos elementos que aportan una utilidad real. El equipo de Dreame no ha añadido una función más, sino ha solucionado una de las limitaciones habituales de los robots aspiradores. Y es cierto que se nota.

Aspira y friega muy bien

Dreame anuncia 42.000 Pa de potencia de succión, además de un sistema de doble cepillo HyperStream 2.0 diseñado para reducir los enredos. Lo importante es que el resultado de la limpieza está a la altura de lo que esperaba de un producto de este precio. La suciedad habitual del suelo, polvo, pelos, pequeñas migas y otros restos del día a día desaparecen sin que tenga que hacer varias pasadas constantemente.

La he estado utilizando sobre diferentes superficies, como terrazo y gres, y el resultado es el que esperaba, de muy alto nivel. También me ha gustado cómo gestiona el cambio entre las distintas zonas de la casa, algo especialmente importante cuando tienes una vivienda de cierto tamaño.

El fregado también se resuelve de manera impecable. Las dos mopas rotatorias se encargan de mantener el suelo limpio, y la posibilidad de extenderlas permite llegar a zonas que otros robots dejan sin tocar.

Eso no quiere decir que pueda sustituir para siempre una limpieza manual profunda. Una mancha especialmente seca o determinada suciedad seguirá necesitando una intervención humana. Pero la función de un robot como este no es eliminar completamente la fregona de casa, sino conseguir que tengamos que utilizarla mucho menos. Y, por tanto, ganar tiempo para nosotros.

La base hace que te olvides del mantenimiento

Otra de las claves del Dreame X60 Pro Ultra Complete está en su estación. La base puede lavar las mopas con agua caliente a 100 grados, secarlas con aire caliente, gestionar el polvo y controlar los depósitos de agua. Cuenta con un depósito de 4,2 litros para agua limpia y otro de 3 litros para agua sucia.

Esto cambia bastante la relación con el robot. No tengo que estar limpiando las mopas después de cada uso ni vaciando el depósito de polvo continuamente. La máquina incorpora además un pequeño depósito con la solución limpiadora, que se va autodosificando. De esta manera, te aseguras que siempre se limpia con la cantidad de detergente que el suelo necesita.

También me ha gustado especialmente la cantidad de accesorios y consumibles incluidos. Es uno de esos detalles que pueden parecer secundarios al sacar el producto de la caja, pero que terminan siendo importantes cuando llevas tiempo utilizándolo. Dreame incluye bolsas, filtros, mopas y otros elementos de sustitución, de modo que tenemos material para mantener el equipo durante bastante tiempo.

La autonomía no es un problema

El X60 Pro Ultra Complete cuenta con una batería de 5.000 mAh. Dreame cifra su autonomía máxima en hasta 232 minutos y habla de una superficie de hasta 1.000 metros cuadrados en determinadas condiciones de laboratorio. Son datos que dependen del modo de limpieza, la potencia seleccionada y la distribución de cada vivienda.

En una casa como la mía, no he tenido problemas para completar las sesiones de limpieza. Además, cuenta con carga rápida, por lo que si necesita recuperar batería puede hacerlo antes de continuar. El robot también puede volver a la estación y reanudar posteriormente la limpieza.

La clave está en el tiempo que te ahorra

Aquí es donde creo que hay que valorar realmente un producto como el Dreame X60 Pro Ultra Complete. Su precio oficial es de 1.499 euros, una cantidad elevada, pero también estamos ante un producto muy completo y de alta calidad. Después de utilizarlo, considero que la inversión puede estar justificada para una persona que dedica una parte importante de su tiempo a mantener los suelos limpios y desea liberarse.

Porque el ahorro no está únicamente en no tener que pasar el aspirador. Está en todo lo que ocurre alrededor de esa tarea. No tienes que sacar el aspirador, preparar la fregona, llenar el cubo, recorrer las habitaciones, mover constantemente el equipo de una zona a otra y después recogerlo todo.

El robot puede encargarse de la limpieza mientras tú estás haciendo otra cosa. Puedes programarlo, dejar que trabaje y encontrarte después los suelos aspirados y fregados. O como yo hago, ponerlo a limpiar desde una estación de tren o aeropuerto para llegar a casa y encontrar la casa en condiciones.

Y ahí está, para mí, el verdadero valor del X60 Pro Ultra Complete. No compra tiempo, pero sí consigue devolverte una parte importante del que dedicarías cada semana a limpiar el suelo.

Mi valoración después de probar el Dreame X60 Pro Ultra Complete

Dreame no defrauda con este X60 Pro Ultra Complete. Es un robot premium, pero también uno de los modelos más completos que he probado y, sobre todo, uno de los que mejor consigue que te olvides de buena parte de la limpieza diaria del suelo.

Me ha gustado la facilidad de configuración, el rendimiento sobre diferentes superficies, el fregado y, especialmente, el brazo extensible. Es una solución que ataca uno de los problemas habituales de estos dispositivos y que realmente aporta algo durante la limpieza.

También valoro mucho el contenido de la caja. Hay muchos accesorios y consumibles incluidos, algo que completa una experiencia acorde con el precio del producto.

Por ese precio es obvio que no nos encontramos ante una compra pequeña. Pero tras tenerlo en casa trabajando, creo que la pregunta no debería ser únicamente cuánto cuesta el robot, sino cuánto valoras el tiempo que dedicas cada semana a aspirar, fregar y mantener los suelos.

Porque esa es, para mí, la mayor virtud del Dreame X60 Pro Ultra Complete. No elimina por completo la necesidad de coger una fregona, pero reduce mucho la frecuencia con la que tienes que hacerlo y, sobre todo, el esfuerzo que requiere mantener limpia una casa de 150 metros cuadrados.

Después de probarlo, creo que su mayor virtud no está en tener una determinada cifra de succión o en acumular funciones. Está en que todas esas tecnologías trabajan juntas para hacer algo muy concreto. Limpiar bien la casa con la mínima intervención posible.