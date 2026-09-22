El iPhone 18 Pro Max tiene una batería demasiado grande para enviarse y Apple lo soluciona con software
La batería del nuevo iPhone supera los 20 Wh y Apple ha creado un sistema que limita su capacidad durante el transporte
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La propia Apple lo ha confirmado, es un detalle bastante peculiar del iPhone 18 Pro Max. Su batería tiene una capacidad superior a 20 vatios-hora (Wh), un nivel a partir del cual las baterías de una sola celda están sujetas a requisitos adicionales para su transporte en muchos países y regiones. El modelo estadounidense, que utiliza únicamente eSIM, monta una batería de 5.567 mAh y 21,751 Wh, mientras que las versiones con bandeja para tarjeta SIM tienen una batería de 5.391 mAh, equivalente a unos 21,06 Wh.
Apple ya había anunciado que el iPhone 18 Pro Max utiliza una batería de mayor capacidad y que este incremento contribuye a mejorar su autonomía. La compañía afirma que el modelo puede alcanzar hasta 45 horas de reproducción de vídeo en su configuración eSIM y hasta 30 horas de uso con una carga completa según su nuevo modelo basado en datos reales.
Apple limita la batería mediante firmware
Apple no ha tenido que reducir físicamente la capacidad de la batería ni recurrir a dos celdas más pequeñas. La compañía explica en su documentación técnica que el iPhone 18 Pro Max incorpora una solución de firmware para la batería que mantiene temporalmente su capacidad por debajo de 20 Wh desde que el teléfono sale de fábrica y durante el transporte.
El comprador no tiene que hacer nada. Cuando el iPhone se activa por primera vez, ese límite desaparece y queda disponible la capacidad completa de la batería. Esto permite a Apple vender en los distintos mercados un teléfono con la misma capacidad física que necesita para conseguir una mayor autonomía, sin tener que modificar la batería específicamente para el transporte.
El sistema también sirve para devoluciones y reparaciones
El mecanismo no se anula completamente después de la compra. Apple ha incorporado una función denominada Preparación del envío en los ajustes del iPhone 18 Pro Max. Es necesaria cuando el teléfono ya activado va a enviarse para una reparación, un canje, una devolución o cualquier otra circunstancia que implique transportarlo. La función descarga la batería por debajo de 20 Wh y fija además un límite de carga del 80 % durante 14 días para mantenerla por debajo de ese umbral. El proceso puede revertirse después y recuperar el límite de carga habitual.
Apple también aclara un punto importante para los propietarios del teléfono, esta limitación no es necesaria cuando el usuario viaja en avión con el iPhone. La compañía señala expresamente que la batería es segura para los envíos y los viajes aéreos, y que este procedimiento existe para cumplir los requisitos aplicables al transporte.
Una solución distinta a reducir la batería
La decisión de Apple es interesante porque ataca el problema desde el software. El iPhone 18 Pro Max necesita una batería de más de 20 Wh para aumentar su capacidad energética, pero el teléfono sale de fábrica con esa capacidad temporalmente limitada.
Los desmontajes llevados a cabo por iFixit, que han mostrado estos detalles, también han revelado otros cambios internos del modelo, entre ellos una bandeja metálica atornillada para la batería y un nuevo sistema de refrigeración con una cámara de vapor de mayor tamaño.
La consecuencia para el usuario es que el iPhone comprado y activado funciona con toda la capacidad de su batería. La particularidad solo aparece relacionada con el transporte y con determinadas operaciones posteriores que obligan a volver a enviarlo.
Es un ejemplo poco habitual de cómo una restricción externa al propio teléfono acaba condicionando su software. Apple ha preferido mantener una batería físicamente más grande y gestionar mediante firmware cuándo puede utilizarse toda su capacidad.