Así funciona Siri AI en el Mac, la única versión que ya se libra del bloqueo europeo

Apple lanzó Siri AI el lunes, la misma fecha en la que llegó macOS 27, con nombre en clave Golden Gate. En el Mac reúne las mismas piezas que en iPhone y iPad, búsqueda con memoria personal, conocimiento del mundo a través de internet, conciencia de lo que hay en pantalla, ayuda para escribir y un Safari capaz de vigilar precios por ti. Activarla, eso sí, exige un paso previo que no pide ninguna otra función del sistema.

Hay lista de espera antes de hablar con ella

Para probarla hay que entrar en Ajustes del Sistema, ir al apartado Siri y pulsar el botón «Probar Siri AI (beta)». La solicitud entra en una lista de espera cuya aprobación no sigue un orden visible, hay usuarios que reciben acceso al momento y otros que llevan días esperando. Una vez que Apple da luz verde en un dispositivo, la función se activa automáticamente en el resto de equipos con la misma cuenta, sin repetir el trámite.

El requisito de hardware también marca diferencias entre modelos. Cualquier Mac con chip Apple Silicon puede instalar macOS 27, desde un MacBook Air de 2020 hasta el recién llegado MacBook Neo, pero esta es la última versión del sistema que todavía soporta Rosetta, así que los Mac con procesador Intel se quedan fuera.

Para el modelo de inteligencia artificial más completo dentro del propio dispositivo, Apple pide además un chip M3 o posterior y al menos 12 GB de memoria RAM, un listón que deja a los Mac con M1 y M2 con una versión más limitada de las funciones.

Le preguntas al Mac señalando la pantalla

La pieza que más cambia el uso diario es la conciencia de pantalla. Con el atajo Cmd+Mayús+Espacio se puede seleccionar cualquier zona del escritorio, una web, un PDF, una imagen, y preguntarle a Siri directamente sobre lo que hay ahí, por ejemplo para que añada al calendario los partidos que aparecen en una página deportiva. Se suma a la búsqueda con memoria personal, que rastrea correo, mensajes y fotos para responder cosas como qué restaurante recomendó un amigo hace meses, y al acceso a internet para resolver dudas sobre viajes, conciertos o cualquier tema de actualidad.

En el Mac, todo esto se desarrolla dentro de una aplicación de Siri independiente, integrada con Spotlight y con el historial de conversaciones sincronizado por iCloud entre los dispositivos de la misma cuenta.

Una Siri que redacta, y una Safari que vigila precios

Siri AI también se mete en Mail y Mensajes para redactar, editar o corregir un texto justo donde se está escribiendo, adaptando el tono según con quién se hable. A eso se suma una corrección automática que funciona en todo el sistema, no solo en esas dos aplicaciones.

Safari suma su propia pieza con Notificarme, una función que vigila cambios en una página web, como una bajada de precio o la reposición de stock, y avisa cuando ocurre. La frecuencia con la que revisa cada página se puede ajustar desde sus propios ajustes.

La grieta que sí aprovecha el Mac

Siri AI funciona de momento solo en inglés en la versión pública de macOS 27, pero el español ya corre en la beta de macOS 27.2, la actualización que Apple llevará a todos los usuarios en octubre. Junto al español llegarán también francés, japonés, coreano y portugués.

Apple ha excluido a iPhone, iPad y Apple Watch de la Unión Europea por el pulso regulatorio con Bruselas, pero en Mac y en Vision Pro la función sí está disponible para cuentas con región europea, siempre que el idioma del dispositivo y el de Siri estén puestos en inglés. Es la primera vez que un Mac saca ventaja frente al iPhone en el reparto de una función de Apple Intelligence en Europa.