La Kodak Charmera, la cámara de llavero que triunfa por hacer fotos peores que las de tu móvil

Los móviles compiten desde hace años por quién ofrece más megapíxeles, más zoom y más procesamiento de imagen. La Kodak Charmera hace lo contrario, te lleva a 1987. Es una cámara digital que cabe en un llavero, hace fotos de solo 1,6 megapíxeles y no pretende parecerse a un iPhone ni a un Samsung Galaxy. Su atractivo está en otra parte. Hacer una foto con ella es más un pasatiempo que una necesidad, y esa idea ha bastado para convertirla en un pequeño fenómeno entre los aficionados a lo retro.

Una cámara que cuelga de las llaves

La Charmera mide 58 x 24,5 x 20 milímetros y pesa unos 30 gramos, así que se lleva colgada de una mochila o del llavero sin que estorbe. Kodak la presenta como mezcla de accesorio y cámara para selfis, viajes y fiestas. En realidad la fabrica y la vende RETO Production bajo licencia de la marca, algo que la propia Kodak aclara en su web.

El objetivo fijo de 35 mm y apertura f/2,4 no admite controles manuales ni ópticas intercambiables. Se enciende, se encuadra y se dispara. La pantalla trasera de apenas 0,8 pulgadas sirve solo para repasar lo fotografiado. También graba vídeo a 1.440 x 1.080 píxeles y 30 fotogramas por segundo. Todo se guarda en una tarjeta microSD de hasta 128 GB, que no viene incluida, y la batería de 200 mAh se recarga por USB-C.

Fotos que presumen de defectos

Debido a se sensor CMOS de 1/4 de pulgada, las imágenes tienen poco detalle, el rango dinámico es muy limitado y las fotos… pues no salen muy bien. El resultado recuerda al de los primeros teléfonos con cámara. Si lo que buscas es nitidez te vas a llevar una decepción.

La gracia está en que ese acabado es justo el que se busca. La Charmera incluye siete filtros, cuatro marcos y sello de fecha, pensados para que la foto parezca de otra época nada más disparar, sin editarla después. Tarda unos tres segundos en encenderse, tiempo suficiente para perder una escena que pasa rápido, y la pantalla es tan pequeña que encuadrar con precisión resulta complicado.

Una compra a ciegas con premio escondido

La Charmera se vende en formato caja sorpresa con diseño aleatorio, de modo que el color no se conoce hasta abrirla. Hay seis colores habituales y una versión transparente secreta que deja ver parte de los componentes internos, con una probabilidad de una entre 48. Completar los seis diseños obliga a comprar varias cajas, y nadie garantiza que la transparente caiga a la primera.

Un capricho barato que no sustituye al móvil

Amazon España la vende por 36 euros en caja individual, con el diseño asignado al azar. Quien la compre como sustituta de la cámara del móvil saldrá perdiendo. El sensor es minúsculo, no hay procesamiento que rescate una escena difícil y la pantalla es casi simbólica. Lo que ofrece es otra cosa, una cámara que se lleva siempre encima y que da un acabado retro sin pasar por una aplicación de filtros. Se parece más a un juguete con personalidad que a una herramienta fotográfica.

La fórmula funciona en parte porque todos llevamos en el bolsillo una cámara técnicamente excelente. Frente a eso, una de 1,6 megapíxeles propone disparar sin pensar en si la foto saldrá perfecta. Ahí está su razón de ser y quizás la magia sea enseñar a las nuevas generaciones que hasta hace poco estábamos así.