Sí, creo que el iPhone Duo tiene los botones de volumen en el sitio equivocado

Si hay una decisión de diseño del iPhone Duo a la que no me he acostumbrado es tener los botones de volumen en el canto superior, lejos del lateral donde han estado siempre en un iPhone. Con el teléfono cerrado y en una mano, el pulgar descansa en el lateral. Ahí busca el dedo el volumen, por pura memoria, y no lo encuentra. Para subir o bajar el sonido hay que estirar el índice hasta arriba o recolocar el agarre, y casi siempre acabo recurriendo a la otra mano.

Es un gesto tonto pero se repite muchas veces al día. Bajar el volumen de un vídeo que arranca demasiado alto o ajustar el de una llamada sin apartar el teléfono de la oreja son acciones que en cualquier otro iPhone se hacen sin mirar. Aquí obligan a pensar dónde está el botón.

La herencia del iPad mini no encaja en un móvil

La ubicación no es nueva en Apple. El iPad mini lleva los botones de volumen en el canto superior desde 2021, y en una tableta que se sujeta con las dos manos tiene sentido, porque los dedos quedan cerca de esa esquina.

El iPhone Duo, sin embargo, pasa buena parte del día plegado y funcionando como un móvil convencional. En ese formato se maneja con una mano, y el canto superior es justo la zona a la que peor se llega.

El lateral, ocupado por un botón que casi nadie pulsa

En el costado del teléfono conviven el botón lateral, que bloquea la pantalla, y el Control de Cámara. Este último llegó con los iPhone 16 en 2024 y sirve para abrir la cámara, disparar y ajustar parámetros como el zoom o la exposición deslizando el dedo sobre su superficie.

Mi impresión es que el usuario medio apenas lo utiliza. Cambiar el zoom o la exposición tocando la pantalla resulta más rápido y más preciso que hacerlo sobre un botón tan pequeño, y es además lo que todo el mundo lleva años haciendo. Por eso cuesta entender el reparto. El sitio más cómodo para el pulgar lo ocupa un control prescindible para mucha gente, mientras el volumen, que se toca a diario, queda relegado a la parte alta.

Dónde deberían estar

Me habría parecido mejor encontrar el volumen en el lateral, junto al botón de bloqueo. Si había que sacrificar algo, el Control de Cámara era el candidato evidente. Desconozco si el grosor de cada mitad o la bisagra condicionan esta distribución. Sea cual sea la razón, el resultado es un teléfono que pide dos manos para algo tan básico como bajar el sonido.