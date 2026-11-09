Timekettle LiveTalk, unos auriculares que traducen con 200 minutos gratis al mes

Mantener una conversación con alguien que no habla tu idioma con el móvil en la mano funciona, pero obliga a pasar el teléfono, esperar y volver a empezar. Los Timekettle LiveTalk intentan que la tecnología estorbe menos llevando la traducción directamente al oído. Son unos auriculares que se apoyan en la aplicación de la marca para traducir en tiempo real, y mi impresión es muy buena, como me suele pasar con los productos de Timekettle. Eso sí, hay matices sobre idiomas, conexión y minutos que merece la pena conocer antes de comprarlos.

Así son los Timekettle LiveTalk

Los Timekettle LiveTalk son unos auriculares inalámbricos de oído abierto, de los que se apoyan en la parte externa de la oreja, y su función principal es la traducción mediante inteligencia artificial. La música y las llamadas quedan como un añadido. Todo pasa por la aplicación Timekettle en el móvil, que gestiona los idiomas, los modos de uso y el consumo de minutos, y por el sistema de traducción propio de la marca, llamado Babel OS 3.0. Se venden en plata, negro y azul.

Según el fabricante admiten dos conexiones Bluetooth a la vez, así que pueden estar enlazados con el teléfono y con un ordenador, aunque los modos de traducción exigen que los dos auriculares estén conectados.

Características del Timekettle LiveTalk Modos de traducción 4 (cara a cara, escucha en vivo, llamadas de voz y multimedia) Idiomas 54 Acentos 108 Pares de idiomas sin conexión 25 Plan gratuito 200 minutos al mes de traducción en línea por dispositivo Motor de traducción Babel OS 3.0 Diseño Oído abierto, apoyado en la parte externa de la oreja Peso por auricular 6,9 g Autonomía de traducción Más de 4 horas por carga Autonomía de música Hasta 8 horas por carga Autonomía total con estuche Hasta 35 horas (según la marca) Carga rápida 10 minutos para hasta 2,5 horas de uso Conectividad Bluetooth, conexión simultánea a dos dispositivos Ecualizador 6 preajustes de música y 1 de traducción Colores Plata, negro y azul

Construcción y comodidad

La construcción me ha parecido buena y su uso, cómodo. Ese segundo punto pesa más de lo que parece en unos auriculares pensados para llevarlos puestos durante conversaciones largas, reuniones o paseos por una ciudad desconocida. Son menos de 7 gramos por auricular, un peso muy contenido para un producto con este formato.

El oído abierto tiene consecuencias que conviene entender antes de decidirse. Al no taponar el conducto auditivo, sigues oyendo lo que ocurre a tu alrededor, algo útil cuando traduces una charla o hablas con alguien en plena calle y no quieres aislarte del entorno. A cambio, no cabe esperar el aislamiento de un auricular de tapón ni una cancelación activa de ruido para quien los lleva. . Lo prudente es tratarlos como unos auriculares sin protección declarada ante sudor, lluvia o polvo, algo normal en un tipo de dispositivo no destinados al deporte.

Cuatro modos de traducción y 54 idiomas

Timekettle ofrece cuatro modos. El de cara a cara está pensado para que dos personas hablen cada una en su idioma. El de escucha en vivo traduce lo que dice alguien a tu alrededor, por ejemplo en una charla o una reunión, y la marca añade que incluye un resumen en directo hecho con inteligencia artificial. El de llamadas traduce conversaciones de voz, y el multimedia traduce y subtitula lo que se reproduce en el dispositivo. La marca habla de 54 idiomas y 108 acentos, y entre ellos está el español, para el que la tienda detalla veinte variantes.

En mi caso, el rendimiento ha sido muy bueno en todos los escenarios en los que los he usado, y esa versatilidad es lo que más me ha convencido.

La traducción en línea necesita internet y, por tanto, consume datos del móvil, algo a tener en cuenta en un viaje fuera de la Unión Europea. La marca asegura que Babel OS 3.0 reduce ese consumo hasta un 20 %, un dato que no puede comprobarse con la información publicada. Para quien no quiera depender de la red existen 25 pares de idiomas sin conexión, que hay que descargar antes, pero no cubren todas las combinaciones. Si el plan es viajar sin datos, conviene comprobar que tu par concreto aparece en la lista antes de comprar.

Qué da de sí el plan gratuito

Los auriculares incluyen 200 minutos mensuales de traducción en línea por dispositivo, válidos en los cuatro modos. Se restablecen el día 1 de cada mes y no se acumulan, de manera que los que sobran en octubre no pasan a noviembre. Tampoco se comparten entre dispositivos. Son tres horas y veinte minutos al mes, y para un uso ocasional, unas vacaciones, un viaje de trabajo o alguna reunión suelta, el plan gratuito no está nada mal. Quien traduzca a diario o con fines profesionales se quedará sin minutos pronto. La marca indica además que una sesión en curso no se corta al agotarse los minutos, lo que evitaría el apagón en mitad de una conversación.

Batería y carga

Cada auricular aguanta más de cuatro horas de traducción o hasta ocho de música con una carga, y con el estuche la marca llegamos hasta 35 horas. La tienda no aclara a qué uso se refiere esa última cifra y en la presentación del producto se asocia a la música. Como la autonomía en traducción es, en números redondos, la mitad que en música, el total real con el estuche será bastante menor.

Cuatro horas seguidas de traducción dan para una jornada de visitas o una reunión larga, pero no para un día completo sin pasar por el estuche. La carga rápida ayuda, porque según la marca diez minutos devuelven hasta dos horas y media de uso.

Disponibilidad y precio

Los Timekettle LiveTalk se venden en la tienda oficial de Timekettle en España por 127 euros de manera temporal. El envío es gratuito a partir de 119 euros y la tienda concede 30 días para devolverlos.

Valoración

Los Timekettle LiveTalk me han dejado una impresión muy buena. Están bien construidos, resultan cómodos y han funcionado muy bien en todos los escenarios en los que los he usado. El plan gratuito de 200 minutos es razonable para un uso esporádico, y los cuatro modos cubren desde una conversación cara a cara hasta una llamada o un vídeo.

Ahora bien, dependen de la aplicación y de la conexión a internet, la traducción sin red se limita a 25 pares que no cubren todas las combinaciones, los minutos gratuitos se agotan en poco más de tres horas y cualquier uso frecuente empuja a una suscripción. Al ser de oído abierto no aíslan del ruido, además de no declarar resistencia al agua.

Si viajas de vez en cuando o necesitas traducir con cierta regularidad pero sin horas de uso diario, son una compra muy sensata. Si vas a depender de ellos todos los días, calcula antes cuánto te costará el plan de pago, porque ahí se decide si compensan.