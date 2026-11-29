GTA VI ha logrado el mayor lanzamiento de la historia de los videojuegos en España, con 1.130.000 unidades vendidas durante su primera semana, sumando formatos físicos y digitales. Según los datos de Mercado, cerca del 37 % de los usuarios de PS5 y Xbox Series ya lo ha comprado.

El anterior récord pertenecía a FIFA 23, con 381.000 copias. PlayStation domina claramente las ventas nacionales, con un 92,49 % del total frente al 7,51 % de Xbox. A nivel mundial, Alinea Analytics estima que el título ha alcanzado los 53 millones de unidades y generado 4.700 millones de dólares (4.292 millones de euros) hasta el 27 de noviembre.

La factura eléctrica que podría superar el millón de euros

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) podría generar un gasto eléctrico conjunto de casi 490.000 euros entre los jugadores españoles. Ésta es la conclusión de un estudio que calcula que los usuarios podrían acumular alrededor de 6,3 millones de horas de juego en apenas una semana. Esta cifra equivale a más de 700 años jugando sin interrupciones y supondría un consumo energético aproximado de 1.900 MWh.

Si 350.000 jugadores se pasaran unas 18 horas jugando durante siete días, el consumo alcanzaría los 1.885 MWh y el desembolso rondaría los 490.000 euros en electricidad. Si la participación fuese menor, con 200.000 usuarios y 12 horas de juego por persona, el coste se situaría en aproximadamente 187.000 euros. En cambio, un escenario de mayor actividad, con 520.000 jugadores y 25 horas de partida, elevaría la factura por encima del millón de euros.

Para realizar estos cálculos, el análisis tiene en cuenta el gasto energético tanto de las consolas y como del televisor. Las mediciones de Sony sitúan el consumo de PlayStation 5 durante una partida en torno a los 215 W. Por su parte, los datos de referencia de Microsoft apuntan a unos 150 W para Xbox Series X y aproximadamente 74 W para Xbox Series S en determinadas condiciones.

Si a estos valores se suma un televisor con un consumo de 100 W y se toma como referencia un precio de 0,26 euros por kWh, una hora jugando a GTA VI en una PS5 costaría cerca de 0,08 euros. Por tanto, lo acumular 18 horas de juego a lo largo de la primera semana supondría un gasto individual aproximado de 1,47 euros. Sin embargo, cabe tener en cuenta que se trata de cálculos orientativos; el consumo final dependerá del modelo de consola, las características del televisor, las condiciones de uso y el contrato eléctrico de cada hogar.

«El estreno de GTA VI podría movilizar cientos de miles de euros en electricidad durante una sola semana, pero repartidos entre cientos de miles de hogares. Para cada jugador, el coste será relativamente pequeño, aunque este fenómeno demuestra cómo el ocio digital también forma parte de nuestros hábitos de consumo energético», explica Pablo Abejas, CEO de Visalia, un operador de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones.

Gestiona 487 kilómetros de redes eléctricas propias y más de 500 kilómetros de fibra óptica de alta velocidad. Además, cuenta con más de 650 comunidades solares, 110 puntos de recarga para vehículos eléctricos y nueve gasocentros de gasóleo para calefacción, desde los que abastece a sus clientes mediante una flota de 28 camiones cisterna. La compañía ofrece servicios de electricidad, gas, gasóleo, internet y telefonía móvil a más de 243.000 clientes.

Récord de ventas

GTA VI para PS5 y Xbox Series X|S habría superado incluso las expectativas más optimistas del mercado. El videojuego protagonizado por Jason y Lucía se habría convertido en el mayor lanzamiento de la historia de PlayStation, con 47 millones de unidades vendidas en sus primeros cuatro días.

Sin embargo, las cifras podrían ser todavía mayores. Un nuevo análisis de mercado elaborado por Alinea Analytics apunta a que el título habría alcanzado los 53 millones de copias vendidas durante su primera semana. Unos resultados que también se reflejarían en mercados como España, donde habría superado las 300.000 unidades físicas, y Japón, con más de 200.000 juegos vendidos en formato físico.

«El lanzamiento de GTAVI marca un hito extraordinario para los videojuegos y el entretenimiento, convirtiéndose en el mayor lanzamiento de un juego en la historia de PlayStation, abarcando tres décadas y cinco generaciones de consolas. Más de 39 millones de jugadores únicos han disfrutado de la historia de Jason y Lucia en Grand Theft Auto VI para PlayStation 5», afirma PlayStation en su blog.

Los ingresos también reflejarían el enorme éxito comercial del lanzamiento. De acuerdo con los datos compartidos por Rhys Elliott,Elliott, el videojuego habría generado unos 4.700 millones de dólares (4.292 millones de euros) en ingresos, el 76,1% procedentes de PlayStation 5. Para poner estas cifras en perspectiva, cabe recordar el recorrido comercial de otras dos grandes producciones de Rockstar Games: GTA V acumula alrededor de 235 millones de unidades vendidas, mientras que Red Dead Redemption 2 ha superado los 89 millones.