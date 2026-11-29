Una de las series que más éxito tuvo en los años noventa fue Los vigilantes de la playa que logró conquistar a más de 1.100 millones de espectadores cada semana en todo el mundo. Debido a estas cifras de audiencia se convirtió en el Libro Guinness de los Récords en la serie de televisión más vista del planeta durante la década de los noventa. Todos recordamos a los actores David Hasselhoff, Pamela Anderson Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Carmen Electra y el resto del equipo corriendo por las playas de Los Ángeles y de Hawái con su bañador rojo y el famoso salvavidas. Una serie que se emitió en más de 140 países como en España en donde se pudo ver en la cadena de televisión Antena 3. Para los nostálgicos de esta mítica ficción tenemos una buena noticia ya que una nueva serie titulada Baywatch se estrenará el 6 de enero de 2027 en Estados Unidos a través de Fox y llegará a nuestro país el 7 de enero gracias a Prime Video.

La primera temporada la serie Baywatch contará con doce episodios que han sido producidos por Fox Entertainment y Fremantle. Este proyecto ha sido creado por Matt Nix y ha contado McG como director del primer episodio. Esta nueva serie estará protagonizada por Hobie, el hijo de Mitch Buchannon, que era el socorrista cuyo papel interpretó David Hasselhoff, que es ahora el que dirige el equipo de vigilancia de las playas de California. Baywatch será una buena opción para los nostálgicos de la serie original y los que quieren engancharse a otra ficción ambientada en California.

¿Qué va a ocurrir en la nueva serie Baywatch?

De nuevo la historia está ambientada en las playas de California cuyo equipo de vigilancia dirige Hobie Buchannon, el hijo de Mitch que ha decidido seguir los pasos de su padre como socorrista.

Hobie es un joven con muchos sueños cuya vida cambia cuando aparece en su vida Charlie Vale, una hija biológica que nunca había conocido. Los dos se tendrán que ir conociendo y mantendrán una relación bastante compleja. Además, Charlie le comunica a su padre que quiere convertirse en socorrista y empezar a trabajar con él.

Al final Charlie insiste en unirse al equipo de vigilancia como novata y, aunque su padre duda al principio, al final acaba en el equipo. Padre e hija tendrán gracias al trabajo la oportunidad de comenzar una relación más sólida.

Sus creadores ya han prometido que los espectadores de esta nueva serie podrán disfrutar de situaciones habituales que ya se vivieron en la ficción original: rescates en mar abierto, carreras a cámara lenta con el bañador rojo por la arena de la playa o romances y peleas entre los compañeros del servicio de vigilancia. En tráiler que os vamos a colgar al final de este artículo podéis ver cómo será la primera temporada de esta serie de acción.

El reparto de esta nueva serie

El actor Stephen Amell, conocido por ‘Arrow’, interpretará el papel de Hobie, el hijo de Mitch Buchannon y la joven actriz Jessica Belkin a Charlie Vale, la hija desconocida que quiere convertirse en socorrista.

Además en el reparto de esta nueva serie estarán actores como El elenco suma nombres como Brooks Nader, Hassie Harrison, Shay Mitchell, Livvy Dunne, Noah Beck o Mary McDonnell, entre otros.

Aunque David Hasselhoff no va a participar en el proyecto, otros actores que participaron en la serie original estarán en esta nueva producción como Erika Eleniak que recuperará el papel de Shauni McClain, David Chokachi, el de Cody Madison, Michael Bergin, el de JD Darius, y Kelly Packard, el de April.

Además los nostálgicos de la serie original Los vigilantes de la playa también están de enhorabuena porque Prime Video ha adquirido los derechos para incorporar el catálogo completo de la serie clásica en España.

Y en Prime Video se puede ver la película de comedia y acción Baywatch: Los vigilantes de la playa que se estrenó en 2017 y estaba basada en la popular serie de televisión homónima de los años noventa.

Una cinta dirigida por Seth Gordon que cuenta en su reparto con los actores Dwayne Johnson que interpreta el papel del teniente Mitch Buchannon, Zac Efron a Matt Brody, Alexandra Daddario a Summer Quinn, Priyanka Chopra a Victoria Leeds, Kelly Rohrbach a C.J. Parker, Ilfenesh Hadera a Stephanie Holden y Jon Bass a Ronnie Greenbaum. Esta cinta contó con los cameos de actores de la serie original como David Hasselhoff y Pamela Anderson.

Cualquiera de las dos, la serie original de los años noventa y la película de 2017, puede ser una opción estupenda para prepararse para el estreno de la nueva serie Baywatch el de 7 de enero del próximo año.