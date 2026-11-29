El Mutua Madrid Horse Week no solo reúne cada año a algunas de las grandes figuras de la hípica internacional. También se ha convertido en una de esas citas imprescindibles para los amantes de la crónica social. Y es que, más allá de las competiciones y de los espectaculares saltos de los caballos, la zona VIP de IFEMA volvió a concentrar todas las miradas con la presencia de numerosos rostros conocidos que quisieron disfrutar de esta gran celebración ecuestre. La infanta Elena, Luis Figo, Helen Lindes, Rudy Fernández, Mar Saura o Sonia Ferrer fueron algunos de los protagonistas de una jornada en la que deporte y sociedad volvieron a darse la mano.

Una de las presencias más destacadas fue la de la infanta Elena, gran aficionada al mundo del caballo y habitual en este tipo de encuentros. La hermana del rey Felipe VI acudió acompañada por Luis Astolfi, jinete con el que mantiene una estrecha amistad desde hace años. Ambos compartieron conversación durante la jornada, demostrando una vez más la vinculación de la hija mayor de los Reyes Juan Carlos y Sofía con el universo ecuestre. Su pasión por los caballos es de sobra conocida y estas citas se convierten en una oportunidad para verla disfrutar de una de sus grandes aficiones.

También se dejaron ver en las instalaciones madrileñas Luis Figo y su mujer, Helen Svedin. El exfutbolista portugués y la modelo sueca forman una de las parejas más consolidadas del panorama social y no quisieron perderse esta cita. Otra pareja que acaparó miradas fue la formada por Helen Lindes y Rudy Fernández. La modelo y el exjugador de baloncesto disfrutaron juntos del ambiente del campeonato, en una de sus habituales apariciones públicas.

Entre los rostros conocidos también estuvieron la modelo Mar Saura o Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi. Por su parte, Sonia Ferrer tampoco quiso faltar a la cita y asistió junto a su marido. La presentadora, muy vinculada al mundo de la televisión y habitual en diferentes acontecimientos sociales, se sumó así a la amplia representación de personalidades que encontraron en el Mutua Madrid Horse Week un plan perfecto para disfrutar del deporte y de la vida social madrileña.

Pero si el palco VIP concentró buena parte de las miradas, la pista también tuvo su particular protagonismo. Entre las participantes destacó Sira Martínez, amazona e hija del ex futbolista y entrenador Luis Enrique, que volvió a demostrar su vinculación con el mundo de la hípica. Su presencia recuerda que el interés por los caballos también forma parte de la vida de algunos de los apellidos más conocidos del deporte español.

Con este desfile de invitados, el Mutua Madrid Horse Week volvió a confirmar que es mucho más que una competición deportiva. Durante varias jornadas, IFEMA se transforma en un escenario donde coinciden aficionados a la hípica, deportistas, modelos, presentadores y miembros de algunas de las familias más conocidas de nuestro país. Una cita en la que los saltos, la elegancia y la pasión por los caballos comparten protagonismo con las conversaciones en los palcos y los encuentros entre amigos. Y en la que, un año más, la zona VIP se convirtió en uno de los lugares más concurridos y fotografiados del evento.