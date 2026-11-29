Las Maldivas son uno de los destinos más exclusivos del planeta, pero la posibilidad de tener una isla privada en este archipiélago del océano Índico lleva el concepto de lujo a otra dimensión. Una propiedad rodeada de aguas turquesas, playas de arena blanca y vegetación tropical puede convertirse en el refugio particular de quien esté dispuesto a desembolsar varios millones. Sin embargo, esta operación inmobiliaria tiene una particularidad que la diferencia de cualquier otra compraventa de lujo: el pago debe realizarse exclusivamente con criptomonedas. Una fórmula poco habitual en el mercado residencial tradicional que sitúa esta isla en el cruce entre el sector inmobiliario de alto nivel y los nuevos activos digitales.

Una propiedad de 72 millones de dólares

La operación tiene un precio fijado de 72 millones de dólares, aproximadamente 64 millones de euros, aunque no es necesario adquirir todo el terreno para disfrutar de este enclave. La oferta contempla también la posibilidad de comprar una de las cuatro villas que forman parte de la isla, cada una valorada en 18 millones de dólares, 16,5 millones de euros. La comercialización corre a cargo de Corn, un club privado dirigido a titulares de activos digitales que ha conseguido los derechos exclusivos para ofrecer esta propiedad durante un periodo limitado.

La iniciativa pretende acercar el mercado inmobiliario de lujo a quienes han acumulado parte de su patrimonio mediante inversiones digitales. Para ello, Corn se encarga de gestionar el proceso de adquisición, la disponibilidad de las residencias y el acceso de los interesados a la operación. No se trata, por tanto, de una compraventa convencional en la que el comprador pueda elegir libremente el método de pago: toda la transacción debe realizarse mediante stablecoins, concretamente USDC, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense y que se utiliza a través de la red Base.

Cuatro villas frente al océano Índico

La isla se encuentra en el atolón de Malé Sur, en el archipiélago de las Maldivas, y forma parte del proyecto Baccarat Hotel & Residences Maldives. El complejo está distribuido en cinco islas interconectadas y se sitúa aproximadamente a 40 minutos en yate del aeropuerto internacional de Velana, en Malé. La propiedad que se comercializa ocupa una parcela independiente en uno de los extremos del conjunto, con acceso privado, playa propia y un arrecife que rodea parte de su costa.

Su principal atractivo residencial son las cuatro villas de cuatro dormitorios, concebidas para ofrecer privacidad y amplitud. Cada una dispone de 748 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y cuenta con techos de siete metros de altura, grandes espacios de estar y terrazas que permiten disfrutar de las vistas al mar desde distintos puntos de la vivienda.

El diseño también reserva espacio para el bienestar y el entretenimiento. Cada residencia incorpora una piscina privada de 20 metros, gimnasio, estudio, bar y dos pabellones destinados a la práctica de yoga. Las viviendas se entregan completamente amuebladas, por lo que sus futuros propietarios no tendrán que ocuparse del equipamiento interior. Además, pueden adquirirse individualmente o como parte de la operación que permite hacerse con la isla completa.

Arquitectura e interiorismo de grandes firmas

El proyecto cuenta con la participación de varios estudios internacionales especializados en arquitectura, diseño e iluminación. La arquitectura de las residencias lleva la firma de HKS, estudio estadounidense conocido por sus proyectos de gran escala, mientras que el interiorismo corresponde a 1508 London, una firma británica que trabaja en proyectos residenciales y hoteleros de lujo.

La iluminación se ha confiado a L’Observatoire International, estudio especializado en crear ambientes lumínicos para espacios arquitectónicos y culturales. A ello se suman los detalles decorativos asociados a Baccarat, la histórica firma francesa de cristal fundada en 1764, cuya identidad constituye uno de los principales elementos diferenciadores del complejo.

Seguridad, puerto deportivo y servicios exclusivos

La privacidad es otro de los argumentos centrales de esta propiedad. El acceso a la isla se realiza mediante una calzada privada y controlada, y sus residentes disponen de un equipo de seguridad específico. También cuentan con personal disponible durante todo el día y un servicio de conserjería personalizado a través de Corn.

Para quienes disfrutan de la navegación, la oferta incluye un amarre compartido entre las cuatro villas en el muelle de la isla. El complejo cuenta, además, con un puerto deportivo operativo las 24 horas para las embarcaciones de sus residentes.

Los propietarios podrán acceder igualmente a las instalaciones generales de Baccarat Hotel & Residences Maldives, que incluyen campo de golf, diferentes espacios gastronómicos, marina privada y amplias instalaciones dedicadas al bienestar y al ocio.