El periódico británico incluye la rivalidad televisiva entre los presentadores de El Hormiguero y La Revuelta en un amplio análisis sobre la polarización política y social en España, en el que también aparecen Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Federico García Lorca. Firmado por Isambard Wilkinson bajo el título Shadow of the civil war is causing fresh fractures for Spain (La sombra de la Guerra Civil abre nuevas grietas en España).

La batalla entre Pablo Motos y David Broncano ha dejado de ser una cuestión de audiencias para convertirse en un fenómeno que también despierta interés fuera de nuestras fronteras. La rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta ha llegado hasta las páginas de The Times, que ha incluido a los dos presentadores en un análisis sobre la división ideológica que atraviesa España en vísperas de las elecciones generales. El periódico británico lleva así la pugna entre los dos formatos más populares de la televisión española a un debate mucho más amplio: el de las llamadas dos Españas y la utilización política de las heridas de la Guerra Civil.

El reportaje plantea una pregunta que sirve de hilo conductor a todo su recorrido: ¿siguen los españoles enfrentados por las divisiones históricas o son los propios dirigentes políticos quienes se encargan de mantenerlas vivas? Para responder, el diario londinense no se limita a repasar los discursos de Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. También se adentra en la cultura popular, los programas de televisión, las disputas intelectuales y la memoria histórica.

Y es precisamente en ese salto desde la política hasta el entretenimiento donde aparecen Pablo Motos y David Broncano. The Times presenta la competencia entre El Hormiguero y La Revuelta como otro reflejo de la polarización española, trasladando al universo televisivo una confrontación que, a su juicio, ya no se limita a los partidos políticos ni a los debates parlamentarios.

Shadow of the civil war is causing fresh fractures for Spain https://t.co/PjTLnFhGmR — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 28, 2026

Pablo Motos y Broncano, dos presentadores en el escaparate de la polarización

La rivalidad entre ambos programas se ha convertido en uno de los grandes asuntos de la televisión española. Por un lado, Pablo Motos lleva años al frente de El Hormiguero, uno de los formatos de entretenimiento más consolidados de Antena 3. Por otro, David Broncano aterrizó en TVE con La Revuelta, un espacio que ha irrumpido en la competición televisiva y que ha generado una enorme conversación pública.

En su análisis, el periódico británico incorpora esa competencia a un escenario de enfrentamiento ideológico. La televisión aparece así como un territorio más en el que se proyectan las diferencias políticas y culturales del país. No se trata únicamente de quién consigue más espectadores o de qué invitados acuden a cada plató, sino de cómo determinados programas terminan siendo identificados con sensibilidades distintas.

De los platós a la Guerra Civil: las dos Españas vuelven al primer plano

El análisis británico amplía rápidamente el foco. Su punto de partida es Federico García Lorca, cuyos restos continúan desaparecidos noventa años después de su asesinato. El diario recuerda el homenaje artístico celebrado en Granada el pasado octubre, con cuatro jornadas de actos y alrededor de 500 participantes, y recoge la postura de su sobrina, Laura García Lorca, partidaria de que el poeta permanezca junto a las otras víctimas con las que fue enterrado.

Para The Times, Lorca representa una figura que durante décadas consiguió reunir sensibilidades políticas diferentes, pero cuyo legado corre ahora el riesgo de convertirse en otro elemento de disputa partidista. Una cuestión que también ha regresado a la actualidad cultural con proyectos como La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El reportaje presenta a Sánchez como un presidente que ha conseguido mantenerse en el poder pese a las dificultades parlamentarias y los escándalos que han afectado a su entorno. También recoge las posiciones de PP y Vox respecto a la Ley de Memoria Democrática y las controversias que siguen rodeando la búsqueda de desaparecidos, la exhumación de Franco y la llamada ley de nietos.

No todas las voces consultadas por el periódico comparten la idea de que España esté condenada a repetir sus enfrentamientos históricos. El escritor Javier Cercas cuestiona precisamente la comparación entre la democracia actual y el país que desembocó en la Guerra Civil. También rechaza identificar directamente a Vox con el franquismo y sitúa al partido en una corriente internacional de populismo.