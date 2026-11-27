La campaña electoral ha entrado en su recta final y las redes sociales se han convertido también en un escaparate de apoyos y posicionamientos públicos. A tres días de que los españoles acudan a las urnas, Tamara Falcó ha querido dejar clara su apuesta política y ha utilizado su perfil de Instagram para respaldar a Alberto Núñez Feijóo. La marquesa de Griñón ha compartido un vídeo del líder del Partido Popular acompañado de un mensaje inequívoco: «¡Todos contigo, Alberto Núñez Feijóo! Por el futuro de España, a votar!». Una publicación con la que la colaboradora de televisión se ha sumado al debate político que estos días también está encontrando eco entre rostros conocidos de nuestro país.

El contenido que ha difundido Tamara no es un vídeo de campaña al uso. En él, Feijóo se dirige directamente a los ciudadanos a través de una carta personal, en la que repasa algunos episodios de su vida y presenta su faceta más familiar y cotidiana. El candidato popular ha echado la vista atrás para recordar sus orígenes en una familia humilde de Galicia y explicar qué aspectos de su trayectoria personal considera que ayudan a entender quién es. También ha mencionado a su pareja, Eva Cárdenas, y a su hijo de nueve años, dos de las personas que forman parte de su entorno más cercano.

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El dirigente ha optado por mostrar una imagen alejada de los grandes mítines y de los discursos estrictamente políticos. De hecho, ha recurrido incluso al humor para hablar de algunas de sus limitaciones y reconocerse como alguien que no destaca precisamente en determinadas actividades. Feijóo ha admitido que no habla inglés, que no sabe montar a caballo y que tampoco se le da especialmente bien jugar al baloncesto. Además, ha hecho referencia a sus gustos deportivos y a los vínculos familiares que hay detrás de ellos: sigue al Deportivo por influencia de su padre y al Real Madrid por su hijo, mientras que también ha dejado espacio para el Celta en sus preferencias futbolísticas.

En esa misma intervención, el presidente del PP ha querido diferenciarse de determinados comportamientos que pueden verse en los actos electorales. Ha explicado que no es de los que cantan, bailan o besan a su pareja durante los mítines, una descripción con la que ha tratado de reforzar esa imagen de candidato cercano, pero poco dado a los gestos preparados para las cámaras. El mensaje, sin embargo, termina con una petición clara a los votantes: que le concedan una oportunidad para gobernar. «No te voy a fallar», ha asegurado, después de reivindicar su trayectoria política y presentarse como una persona honesta que, según sus propias palabras, no ha mentido ni robado en sus treinta años de actividad pública y que nunca ha estado motivada por el dinero.

La publicación de Tamara Falcó llega, además, en un momento en el que cada gesto puede adquirir una lectura política. La hija de Isabel Preysler no ha acompañado el vídeo de una reflexión extensa ni ha entrado a desgranar las propuestas del Partido Popular. Ha preferido compartir el mensaje de Feijóo y añadir una llamada a la participación, dejando constancia de su respaldo en un momento decisivo de la campaña. No es, en cualquier caso, la primera vez que la marquesa de Griñón habla abiertamente de sus ideas. En junio de 2021, durante su intervención en El Hormiguero, ya expresó su satisfacción con su posicionamiento ideológico al afirmar que estaba «muy contenta con ser de derechas», una declaración que entonces también generó comentarios.