Alberto Núñez Feijóo (Orense, 10 de septiembre de 1961) está llamado a ser el próximo presidente de España. El líder del Partido Popular está haciendo del sentido común su principal arma política y cada vez que pasa va ganando adeptos a su causa. El que fue presidente de Galicia desde 2009 hasta 2022, ahora está a un paso de asaltar los cielos de la Moncloa. En los últimos días, se ha hecho viral una reflexión sobre su infancia y puedes consultar sus mejores frases en este artículo.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez languidece envuelto en casos de corrupción, la última crisis por la invasión de Marruecos a Ceuta puede ser el toque definitivo para un sanchismo que va camino de una derrota electoral clara en el próximo 2027. A medida que expira el gobierno socialista, la figura de Alberto Núñez Feijóo emerge como próximo presidente del país, que tendrá la ardua misión de levantar alfombras y arreglar todos los problemas que afectan a España en materia de vivienda, bajos salarios, corrupción y un largo etcétera.

Alberto Núñez Feijóo es un hombre de sentido común y consenso cuyas raíces vienen de La Peroja, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense. Desde los 14 años y hasta los 17 años, el hoy líder del Partido Popular estuvo en el internado de la Congregación de los Hermanos Maristas situado en León. Sobre ello ha hablado recientemente en una entrevista en la que dejó claro que «el internado supuso un impacto emocional y personal muy fuerte». Tras salir del internado, se marchó a Santiago de Compostela para cursar estudios de Derecho y desde el año 1985 es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia. Ahí comenzó una carrera política que en 2027 todo hace indicar que abrirá otro capítulo.

La reflexión viral y las mejores frases de Alberto Núñez Feijóo

A lo largo de su carrera política, Alberto Núñez Feijóo ha dejado un sinfín de reflexiones que son una enseñanza de vida y, sobre todo, son una enseñanza de que la vida se puede afrontar con sentido común e intentando aplicar la lógica. Estas son sus mejores frases: