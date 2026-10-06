El adelanto de las elecciones generales trastocan los planes de Sonsoles Ónega, Mónica Carrillo y Nuria Roca: «Mi gozo en un pozo»

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Una cita con las urnas que, en principio, no estaba prevista hasta la primavera de 2027, pero que finalmente se celebrará varios meses antes de lo esperado. Y es que la crisis de Ceuta, el grave problema de acceso a la vivienda y los diferentes escándalos que han salpicado al entorno del PSOE han elevado la presión y han llevado al líder socialista a optar por un adelanto electoral. Una decisión que ha provocado un auténtico revuelo y que, pese a que OKDIARIO ya había adelantado este escenario, ha cogido por sorpresa a buena parte de la sociedad. Sin excepción de los rostros conocidos dedicados al mundo de la información, los cuales muchos de ellos han confesado que se verán obligados a modificar los planes que tenían cerrados para ese fin de semana.

Las agendas de las celebridades suelen estar repletas de compromisos y ha sido Pilar Vidal quien, después de hablar con algunos de ellos, ha sacado a al luz los planes truncados que tenían programados para el 29 de noviembre. Sonsoles Ónega tenía organizado un viaje y, tras el adelanto de elecciones, tal vez quede en el aire. «Tenía planes, sí. Tengo billetes para ir a México, a la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Y qué voy a hacer? Pues de momento, hablar con mis jefes», le contaba. Aun así, la presentadora añadía que era necesario convocar elecciones y que «devolver la palabra a los electores siempre es una buena noticia».

Mónica Carrillo sacará su libro el 25 de noviembre, por lo que el día de las elecciones estará justo en plena promoción. Aun así, eso no impedirá que esté al frente de la importante jornada política, sumando una más a su larga experiencia cubriéndolas. «Convocar elecciones siempre me parece un ejercicio democrático saludable, con lo cual me parece muy bien. […] Me encantan las jornadas electorales y las viviremos de nuevo muy intensamente», explicaba a Vidal.

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En el caso de Nuria Roca, no tenía planes para esa jornada, puesto que ella trabaja todos los fines de semana como presentadora del programa La Roca, en La Sexta. «No me pilla de ninguna manera diferente a la habitual», confesaba a Pilar Vidal. Sin embargo, el discurso de Pedro Sánchez para convocar las elecciones sí que le ha trastocado sus planes. Según ha contado, tenía planeada una escapada al campo con su marido, Juan del Val, por su cumpleaños, pero, tras conocerse el adelanto electoral, el mencionado ha tenido que viajar a Madrid para participar en El Hormiguero. «La actualidad manda, así que mi gozo en un pozo. Aquí estoy celebrándolo y solita», contaba. Por otro lado, Pilar Vidal también ha publicado en Vanitatis que Susanna Griso, Adela González y Marta Flich tenían libre ese fin de semana.