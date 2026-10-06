Los expertos matemáticos coinciden y avisan: «Es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo»

Con el 22 de diciembre cada vez más cerca y su importancia en el calendario por la tradicional lotería de Navidad, son numerosas las personas que se preguntan cuáles son las posibilidades reales de ganar el Gordo. La respuesta de las matemáticas resulta sorprendente. El profesor de matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Paco Pedroche asegura que acertar el primer premio es complejo.

La probabilidad de que un décimo sea premiado con el Gordo de Navidad es de una entre 100.000, es decir, el porcentaje equivale a un 0,001%. Esta cifra permite hacerse una idea de lo difícil que es conseguir el premio más esperado del tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad.

La probabilidad de ganar el Gordo

El profesor señala que utiliza una comparación para explicar estas cifras. Según sus cálculos, el hecho de que cada persona haya llegado a existir supone un acontecimiento más improbable y que aproximadamente uno entre 100 millones toma como referencia la competencia entre los espermatozoides durante la fecundación. Es decir, es mil veces más improbable haber llegado a nacer que ganar el Gordo de Navidad.

La comparación también se puede realizar con los rayos. Pedroche señala que ganar el primer premio de la Lotería es 200 veces más probable que morir por el impacto de un rayo. En nuestro país se estima que fallecen en torno a 2,6 personas al año por esta causa. Aunque el matemático señala que morir en un accidente de tráfico es el doble de probable que ganar el Gordo.

Las probabilidades de ganar algún premio

Las opciones de obtener algún premio que no sea el Gordo son mayores. En el Sorteo de Navidad existe alrededor de un 15% de probabilidad de conseguir algún premio, incluido el reintegro, aunque el porcentaje se reduce al considerar determinadas coincidencias entre premios. Además, Paco Pedroche recuerda que comprar siempre el mismo número no aumenta las posibilidades de ganar. Es decir, cada combinación tiene la misma probabilidad de resultar premiada.

Por lo tanto, acertar el Gordo se resume en una comparativa expuesta por el autor que consiste en encontrar un grano de arroz concreto entre unos 30 platos de paella. Según sus cálculos, con unos 100.000 granos de arroz, equivalentes a unos 2,5 kilos, podrían prepararse esas 30 raciones. Así que, las matemáticas dejan claro que la ilusión por la Lotería de Navidad es mucho mayor que las posibilidades reales de conseguir el Gordo.