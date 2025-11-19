A medida que se acerca la fecha del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, la tradición de buscar números afortunados se intensifica, y las predicciones de figuras esotéricas vuelven a ser el centro de la atención mediática.

En esta ocasión, la reconocida vidente Benita, conocida anteriormente como Maestro Joao, ha acaparado todos los focos tras revelar la que, según sus visiones, será la combinación ganadora del ansiado Gordo el próximo 22 de diciembre de 2025.

La clarividente hizo pública su premonición en el programa radiofónico ¡Anda Ya! de LOS40, asegurando tener «todo mirado» para la edición de este año. La cifra que, según Benita, ostentará el primer premio, dotado con 4 millones de euros a la serie, es el 53.068.

La repercusión de su anuncio ha sido inmediata. Numerosas informaciones indican que, tras la emisión del programa, los décimos correspondientes al 53.068 se agotaron en cuestión de minutos en distintas administraciones de lotería a lo largo del país, demostrando la fe que una gran parte del público deposita en sus premoniciones. De hecho, la propia Benita ha confirmado haber adquirido un boleto de esa misma numeración.

Predicciones completas para otros premios

Benita no limitó su intervención al primer premio, sino que ofreció una visión más completa de los resultados del sorteo, detallando las terminaciones de otras series importantes:

Segundo Premio : La vidente señaló que la terminación de este premio será el número 88 .

: La vidente señaló que la de este premio será el número . Tercer Premio : En cuanto al tercer premio, Benita indicó que este concluirá en la cifra 35 .

: En cuanto al tercer premio, Benita indicó que este en la cifra . Cuarto Premio: Finalmente, la terminación afortunada del cuarto premio, según su predicción, sería el 56.

Cabe destacar que la pitonisa cuenta con un historial de aciertos parciales que refrendan su reputación entre sus seguidores. En una ocasión anterior, el número 35040, que había sido pronosticado por ella, resultó premiado con una cuantía de 1.000 euros a la serie, consolidando así la atención que generan sus vaticinios en la antesala del evento de lotería más importante del año.