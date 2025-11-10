Lotería de Navidad 2025: precio, premios y novedades del sorteo más grande del mundo

La emoción en España tiene nombre propio: la Lotería de Navidad. Cada año, millones de personas se lanzan en busca de esa ilusión de cambiar su vida con la compra de un décimo. Este 2025, seguirá siendo igual. Los ciudadanos volveremos a pegarnos a la radio o la televisión para escuchar el canto de los niños de San Ildefonso. No es para menos: es una de las tradiciones más populares en España.

Este año, la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cantidad que la vuelve a situar como el sorteo con el importe total más alto de todos los premios del mundo. Con más de dos siglos tejiendo sueños, cada vez queda menos para la celebración de una nueva edición que, como todos los años, tendrá lugar el 22 de diciembre y reunirá a familias, amigos y hasta pueblos enteros.

Pero, ¿cuánto se puede ganar con cada décimos? ¿Dónde comprar Lotería de Navidad 2025? ¿Y qué hay de nuevo en esta edición? Si quieres saber más sigue leyendo, te lo contamos todo sobre la Lotería de Navidad de este 2025, desde cada uno de los premios hasta las curiosidades que hacen único a este sorteo.

¿Cuánto cuesta el décimo de Navidad?

El décimo de Lotería de Navidad 2025 volverá a costar este año 20 euros, la misma cantidad de los últimos años. Esto significa que cada billete (diez décimos del mismo número) tiene un precio de 200 euros, lo que es una buena noticia para los consumidores al haber surgido en los últimos días las peticiones por parte de los loteros de incrementar el precio a los 25 euros por décimo.

En cuanto a la disponibilidad de los décimos, esta ya es total desde hace meses. En la actualidad, los décimos de Navidad ya se pueden comprar tanto en las administraciones físicas del país como a través de los puntos de venta online especializados. Algunos puntos de venta online, además, ofrecen un servicio de custodia.

El sorteo más grande del mundo

Como decíamos, el Sorteo Extraordinario de Navidad es el evento con mayor reparto de premios del mundo. En total, se distribuirán 2.772 millones de euros, de los cuales el 70% de la recaudación se destinará a premios.

En cuanto al reparto de estos, es el siguiente:

El Gordo. Sin duda, es el gran protagonista: 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo. Ganarlo es el sueño clásico que alimenta la fantasía de millones de personas cada mes de diciembre.

El Segundo Premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 euros por décimo), cifra nada desdeñable que también puede marcar un antes y un después para los agraciados.

El Tercer Premio alcanza los 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo).

Los Cuartos Premios , por su parte, tienen un reconocimiento de 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo)

Los Quintos Premios tienen un valor de 60.000 euros por serie o, lo que es lo mismo, 6.000 euros por décimo.

Además de estos, también hay que recordar otros de los premios de la Lotería de Navidad en España:

Número anterior y posterior al Segundo premio : 1.250 euros

Número anterior y posterior al Tercer premio : 960 euros

Centenas del 1.º, 2.º, 3.er y 4.º premio : 100 euros

Números que coinciden con las dos últimas cifras del 1.º, 2.º y tercer premio : 100 euros

Reintegro (números que terminan en la misma cifra que el Gordo): 20 euros

Pedrea: 100 euros

Una nueva edición con historia

El diseño del décimo de Navidad de 2025 volverá a incluir una obra de arte. En concreto, los responsables de la elección han escogido La Natividad de la Virgen, una obra del siglo XVIII que se conserva en el Museo Nacional del Prado y que es obra del pintor madrileño Juan García de Miranda. Esta tradición, que se remonta a 1960, tiene el objetivo de hacer referencia a la Navidad cristiana, los valores familiares y al nacimiento de Jesús para ilustrar la Navidad en la cultura y la tradición españolas.

A la hora de escogerlo, se tienen en cuenta las efemérides de los propios autores o de las obras representadas. Con la elección de este año, se reconoce a García de Miranda (1677-1749), quien fuera discípulo de Juan Delgado, artista vinculado a Antonio Palomino.

La magia de la Lotería de Navidad va más allá del dinero

El 22 de diciembre de 2025, millones de personas volverán a vivir la misma emoción: escuchar atentos el canto de los niños de San Ildefonso, cruzar los dedos y soñar con que su número sea el agraciado. El Gordo ya no compra lo que antes, pero eso no ha restado ni un ápice de ilusión al sorteo. Porque, al final, la Lotería de Navidad no es solo un juego de azar, sino una tradición que nos une, nos hace soñar y, durante unas horas, nos permite creer que todo es posible.

Si quieres participar, comprar Lotería de Navidad 2025 es más fácil que nunca, ya sea en administraciones físicas o a través de internet como podemos hacer en La Gata Loca. El precio sigue siendo 20 euros, los premios suman 2.772 millones y la emoción, como siempre, está garantizada.