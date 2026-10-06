Los técnicos expertos instan a pulsar durante 3 segundos el botón de la lavadora: por qué lo piden y para qué sirve

La lavadora es uno de los electrodomésticos esenciales en una vivienda y, con la llegada del frío, se convierte en indispensable. Saber elegir la mejor opción a la hora de realizar un proceso de lavado puede tener consecuencias positivas en la factura de la luz y por ello varios expertos se han pronunciado sobre los mejores trucos para poder ahorrar a la hora de poner una lavadora. También han opinado sobre una función secreta que sirve de protección en los hogares con niños. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco de los tres segundos en la lavadora.

Con el otoño llega la época de lluvias y temperaturas a la baja, que será el anticipo de los meses de frío que llegarán en noviembre y diciembre. Visto el coste de la electricidad, en las próximas semanas millones de españoles tendrán que comenzar a hacer ejercicios de economía financiera para poder aumentar el consumo de electricidad y a la vez generar unos ahorros en la factura de la luz. Todo con el objetivo de que un consumo de más no se traduzca en euros de menos en la factura.

Uno de los electrodomésticos más importantes en este sentido son las lavadoras, que prácticamente se usan a diario en una vivienda… y en la que habitan niños que tienen que ir al colegio, más. Por ello, para hacer un consumo responsable y que tenga efecto en la factura de la luz, es muy importante lavar con agua fría o a temperaturas inferiores a 30 grados. ¿El motivo? Lavar con agua caliente representa el 80% del consumo que realiza este electrodoméstico al mes.

Además, otro de los consejos para ahorrar a la hora de poner una lavadora será utilizar el programa ECO para optimizar de la mejor forma posible la relación entre consumo y electricidad. Otro buen consejo podría ser utilizar programas cortos para la ropa que está poco sucia y con cargas pequeñas. También será recomendable llenar el tambor sin sobrecargarlo, además de utilizar siempre que puedas las clásicas horas valle, que son las comprendidas entre las 0:00 horas y las 8:00 horas. Llevar a cabo un buen mantenimiento también ayudará al respecto.

El truco de los tres segundos en las lavadoras

Varios expertos en la materia también se han pronunciado hace semanas sobre una de las opciones que hay en las lavadoras, que también permiten habilitar un sistema de seguridad en los hogares con niños. Este es el truco de los tres segundos que activará un bloqueo que impedirá que tus hijos puedan mandar al traste una colada o romper el electrodoméstico de forma involuntaria.

En la página web oficial de la cadena de electrodomésticos Bosch, informa que si se mantiene pulsado durante tres o cinco segundos el botón de inicio, se activará el bloqueo infantil de algunos de estos dispositivos. Se desactivará de la siguiente manera. Esta empresa también informa que esto evitará que se puedan accionar otros botones como el de iniciar o pausar un programa. En algunas lavadoras, este bloqueo también se podrá activar a través de un botón específico.