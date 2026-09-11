La Ley lo confirma y ya ha entrado en vigor: multas de 3.000 euros por encender la lavadora por la noche si vives en estas ciudades

Poner la lavadora por la noche para ahorrar en la factura de la luz, aprovechando que son horas en las que el precio del kilovatio desciende, puede terminar saliendo mucho más caro que ponerla durante el día. Los ayuntamientos de España han empezado a aplicar con ahínco las ordenanzas de convivencia ciudadana, imponiendo multas de hasta 3.000 euros.

Y es que muchos de estos electrodomésticos que siguen formando parte de las viviendas españolas podrían datar del Paleolítico. Estos antiguos aparatos emiten tal cantidad de ruido que puede perturbar el descanso nocturno de los vecinos. Una cuestión que no han pasado por alto nuestros políticos.

Si bien no existe una prohibición explícita en la legislación nacional, los municipios regulan al detalle los decibelios permitidos y las franjas horarias destinadas al reposo a través de sus normativas acústicas de medio ambiente.

Diferencia de multas y horarios por ciudades

Las sanciones económicas y las restricciones horarias varían dependiendo de la zona en la que se resida. Barcelona es la ciudad con la regulación más estricta. Cualquier actividad doméstica que pueda perjudicar a los vecinos está prohibida entre las 21:00 y las 08:00 horas. Las infracciones por incumplir esta norma tienen una cifra máxima de 3.000 euros.

En Madrid, la franja de protección nocturna se establece entre las 23:00 y las 07:00 horas. La sanción correspondiente oscila entre los 750 y los 3.000 euros, según el nivel de gravedad y el número de decibelios.

Tanto en Valencia como en Bilbao, el protocolo de silencio obligatorio se activa a las 22:00 y finaliza a las 08:00 horas del día posterior. En ambas capitales, estos comportamientos también tienen el carácter de infracción grave y conllevan multas superiores a 600 euros. En la capital andaluza, Sevilla, la restricción comienza a las 23 horas con penalizaciones que pueden llegar a los 12.000 euros si reinciden los ruidos excesivos.

Para la tranquilidad de todos, las multas más bajas para infracciones leves no superan los 90 euros. Sin embargo, superar la cifra máxima permitida de decibelios no entraña demasiada dificultad.

¿Cuánto ruido hace una lavadora?

La justificación de que la cifra de la punición sea tan elevada reside en que es físicamente imposible poner un ciclo de lavadora por la noche sin infringir las ordenanzas municipales. El límite sonoro nocturno permitido oscila entre 25 y 30 decibelios. Una lavadora promedia 50 decibelios durante un lavado normal, mientras que asciende a 70 u 80 en la fase de centrifugado.

La vibración acústica y mecánica se propaga sin dificultad a través de paredes, un fenómeno que se agudiza especialmente en edificios antiguos construidos con materiales de poca calidad o sin aislamientos.

Las multas más elevadas no son instantáneas

Para obtener las sanciones más elevadas se han tenido que hacer méritos para conseguirlas, ya que los ayuntamientos las reservan para casos reincidentes o cuando el infractor incumple deliberadamente los avisos tanto de vecinos como de policía local cuando los agentes acuden al inmueble a hacer una inspección acústica.

Más allá de las sentencias económicas, las normativas locales contemplan otras repercusiones de obligado cumplimiento. El que infrinja la ley puede ser forzado a costear una inspección técnica, reubicar el ruidoso aparato dentro del hogar o comprar uno nuevo.