Los bomberos coinciden al 100% aunque mucha gente no hace caso: «Es recomendable siempre no dejar puesta la lavadora, la secadora o el lavavajillas por la noche»

Bomberos de toda España coinciden al 100% en una cuestión muy concreta y seria: hay que evitar dejar la lavadora, la secadora o el lavavajillas puestos por la noche, aunque el programa dure horas y apetezca aprovechar la tarifa eléctrica más barata.

Y desde luego esto no es un mero capricho, ya que la recomendación se repite, casi calcada, en las webs oficiales de varios parques de bomberos autonómicos y en los servicios de emergencia de distintas comunidades, aunque casi nunca explican con el mismo detalle la razón técnica que hay detrás.

¿Por qué los bomberos piden que evitemos dejar la lavadora, la secadora o el lavavajillas encendidos de noche?

Parques de bomberos de comunidades tan distintas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana repiten el mismo aviso en sus webs de prevención, sin matices ni excepciones. Aquí la respuesta corta y sin rodeos es que un fallo eléctrico no avisa.

Un cable pelado, un motor forzado o un componente que se calienta más de la cuenta pueden empezar a arder en cualquier momento, de día o de noche.

Lo que cambia por la noche es quién se entera primero. Según el informe Víctimas de Incendios en España, elaborado por Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, el 41,9% de los incendios mortales con causa conocida en viviendas españolas tuvo origen eléctrico.

Es la primera causa de incendios con víctimas, por delante de las estufas y otros sistemas de calefacción, que se quedan en un 20,4%. Estos incendios se concentran en salones, dormitorios y cocinas.

El horario también cuenta, y mucho. La franja de las 0 horas a las 8 horas concentra el 42,6% de las muertes por incendio en España, según el mismo informe.

El motivo no suele ser el fuego en sí, sino el humo: el 76,1% de esas muertes se produce por inhalación de gases como el cianuro o el monóxido de carbono, no por quemaduras. Dormido, ese humo se respira sin que nadie lo note.

El riesgo concreto de la lavadora y el lavavajillas

La lavadora y el lavavajillas comparten un mismo punto débil: funcionan con agua, calor y electricidad al mismo tiempo, durante programas que pueden durar más de dos horas sin que nadie los vigile.

En una lavadora, el fallo más habitual no está en el tambor, sino en la resistencia que calienta el agua o en el cableado de la bomba de desagüe, piezas que trabajan bajo tensión constante durante todo el programa.

Si la instalación eléctrica está en buen estado, el diferencial salta ante cualquier problema y corta la corriente sin mayores consecuencias. El problema aparece cuando hay un punto débil en el cableado o en el propio electrodoméstico.

Con la casa despierta, un olor a quemado o un ruido extraño se detectan a tiempo. Dormido, el margen para reaccionar antes de que el fuego se extienda desaparece por completo.

¿Por qué la secadora es, de los tres, el aparato más peligroso?

De los tres electrodomésticos que menciona el consejo, la secadora acumula la peor fama entre los bomberos. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. Y es que su combustible es, literalmente, la ropa: la pelusa que suelta cada prenda se acumula en el filtro y en los conductos de ventilación.

Según los servicios técnicos del sector, más de nueve de cada diez incendios de secadora se deben a una limpieza insuficiente del filtro.

Esa pelusa, además, es muy inflamable. Basta con que roce una resistencia sobrecalentada para que prenda en segundos, justo el tipo de fallo que no da tiempo a reaccionar si ocurre mientras se duerme.

Las secadoras de condensación y las de bomba de calor, las más habituales en los hogares españoles, necesitan además una limpieza periódica del condensador, no solo del filtro visible, porque ahí también se acumula pelusa fina que reduce la ventilación.

¿Qué recomiendan los bomberos y los servicios de emergencia para evitarlo?

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid incluye varios consejos que encajan directamente con la lavadora, la secadora o el lavavajillas, aunque no los mencione por su nombre. A continuación, se presenta cada uno de ellos:

Desconectar los electrodomésticos que no se estén usando, sobre todo por la noche.

No sobrecargar un mismo enchufe con varios aparatos a la vez.

Revisar la instalación eléctrica cada diez años, o antes si hay fallos.

Vaciar el filtro de pelusa de la secadora después de cada uso.

No usar alargadores ni ladrones eléctricos para enchufar electrodomésticos de alto consumo.

Instalar un detector de humo, sobre todo si se usa alguno de estos aparatos de madrugada.

El mismo informe recoge otro dato que va en la misma dirección: los incendios provocados por móviles y portátiles cargando causaron catorce muertes en España solo en 2024, la mayoría también por la noche, con el aparato enchufado junto a la cama.