Los expertos en seguridad coinciden: hay que desenchufar obligatoriamente estos dispositivos antes de irnos de vacaciones

Dejar la casa sola durante las vacaciones requiere tomar medidas para proteger el inmueble de accidentes. Y vamos, que la costumbre que abordaremos a continuación no lleva ni más de un minuto: hay que desenchufar ciertos equipos cuando nos vamos. Inclusive, es lo recomendado por los bomberos para evitar cortocircuitos y ahorrar en la factura.

Muchas personas creen erróneamente que apagar los dispositivos con el mando a distancia es suficiente para anular los riesgos de sobrecarga. Sin embargo, la corriente eléctrica sigue activa en sus componentes internos, un hecho capaz de generar problemas ante variaciones de tensión.

¿Por qué es obligatorio desenchufar las tostadoras y pequeños electrodomésticos antes de salir de vacaciones?

Los profesionales de prevención de incendios insisten en desconectar los dispositivos que acumulan calor antes de un viaje. El peligro radica en que muchos de estos equipos pequeños continúan consumiendo energía eléctrica si permanecen conectados.

Entre estos aparatos destacan las cafeteras, las pavas eléctricas y, de manera especial, las tostadoras. Los expertos explican que su desconexión física resulta indispensable para neutralizar cualquier posibilidad de cortocircuito en una vivienda vacía.

Los datos de los bomberos de la Comunidad de Madrid indican que el 22,7% de los incendios se originan en el salón. Esta estancia suele concentrar el mayor número de cargadores, televisores y alargadores conectados.

Un portavoz de los bomberos advirtió sobre este peligro latente: «Muchas regletas comerciales no soportan la conexión simultánea de varios equipos de gran potencia».

Durante el verano, las altas temperaturas y la falta de ventilación en las casas cerradas elevan los riesgos. En este sentido, la acumulación de calor en los componentes eléctricos puede iniciar una combustión espontánea muy difícil de sofocar.

El peligro de sobrecarga al conectar aparatos de gran consumo en regletas

Las regletas y enchufes múltiples son herramientas útiles, pero su sobrecarga resulta sumamente peligrosa. Los técnicos aconsejan no conectar nunca electrodomésticos de gran potencia en estos dispositivos debido al riesgo de sobrecalentamiento.

Grandes electrodomésticos como el refrigerador, el microondas, el lavavajillas y el horno demandan una enorme cantidad de energía. Por este motivo, siempre deben recibir corriente directamente de los enchufes fijos de la pared.

Si conectamos varios equipos de alta potencia a una misma regleta de baja calidad, el cableado sufrirá. Este exceso de carga debilita el aislamiento plástico de los conductores y propicia cortocircuitos destructivos.

Por su parte, los bomberos alertan de que las regletas baratas o sin sistemas de protección interna multiplican los riesgos. Es recomendable invertir en modelos certificados que incluyan interruptores y fusibles térmicos de seguridad.

Los electrodomésticos que debemos desenchufar obligatoriamente en el baño y la cocina

Por empezar, la tostadora de pan representa uno de los mayores peligros en la cocina si no se suele desenchufar. Muchos modelos carecen de un interruptor físico de corte y se activan al detectar contacto eléctrico.

El riesgo aumenta de forma alarmante si quedan migas o restos de pan carbonizado en su interior. Ante un fallo en el termostato, estos residuos secos actúan como combustible inmediato para las llamas.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset aconseja alejar la tostadora de materiales inflamables. Elementos como cortinas, persianas o rollos de papel de cocina pueden prenderse con gran rapidez.

Asimismo, en el cuarto de baño es fundamental desenchufar secadores y planchas de pelo. Al funcionar mediante resistencias que generan altas temperaturas, un encendido accidental puede quemar las superficies cercanas.

Consejos de los bomberos para proteger tu hogar antes del viaje

Antes de iniciar las vacaciones, es aconsejable realizar una revisión detallada de la instalación eléctrica. Debemos comprobar que no existan cables pelados, clavijas flojas ni enchufes con signos de quemaduras.

Para desenchufar un aparato de forma segura, debemos sujetar siempre la cabeza del enchufe. Tirar bruscamente del cable daña las conexiones internas de cobre y puede provocar un fallo futuro.

Si las vacaciones van a prolongarse durante varias semanas, la mejor opción es cortar la corriente general. No obstante, esto solo es viable si no tenemos alarmas o cámaras de seguridad activadas.

Y ojo, que las tormentas eléctricas veraniegas representan otra amenaza seria para los electrodomésticos conectados. La caída de un rayo en las inmediaciones puede generar una sobretensión que destruya ordenadores y televisores.

Por último, los expertos recomiendan fotografiar el cuadro eléctrico general con el móvil antes de salir. De esta forma, tendremos la certeza absoluta de qué interruptores hemos dejado desactivados durante el viaje.