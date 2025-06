Adiós a tirar comida: el sencillo truco para vigilar tu nevera cuando te vas de vacaciones

Este sencillo truco te ayudará a vigilar tu nevera cuando te vas de vacaciones, algo que quizás te sorprenderá en todos los sentidos. En estos días en los que empezamos a ver cambios de ciclo en nuestro día a día, descubrimos que tenemos por delante unos días fuera de casa en los que no podremos controlarlo todo, sino todo lo contrario. Disponemos de una serie de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante, con algunas novedades que pueden ser claves.

A la hora de salir de casa durante días o incluso semanas, hay una serie de precauciones que debemos poner en práctica y que nos servirán para evitar más de una sorpresa inesperada. En estos días de cambios en los que cada elemento puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que podemos hacer para hacer que nuestra nevera esté perfecta o sepamos que no haya habido cualquier contratiempo con la comida que tenemos dentro.

No vas a tirar más comida

Uno de los primeros pasos al volver de casa después de unas semanas de vacaciones es inspeccionar la comida que tenemos en la nevera. En algunas ocasiones, empezamos a notar el olor nada más salir de casa, mientras que, en otras, somos parte de un todo que quizás no teníamos en consideración.

Es el momento de empezar a tener en tu nevera una serie de precauciones que deben ayudarte a saber si estás haciendo lo correcto, si llegas a casa y tiras la comida o no. Al precio que hoy está todo, estamos cometiendo un gran error quizás sin saberlo.

La comida nos cuesta un ojo de la cara. Hemos llegado a un punto en el que cada euro es importante. En especial, en estos días en los que tenemos que ver qué puede pasar con una cantidad de dinero que podemos estar perdiendo. Aunque el objetivo es que todo quede lo más vacío posible, hay una parte de la cocina que no podemos desconectar.

El congelador puede quedarse especialmente a merced de una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo los que marcará estas próximas jornadas. Es momento de saber con certeza si debemos o no tirar esta comida que acaba siendo dinero.

Este es el truco que debes poner en práctica en tu nevera

Este truco en tu nevera podría acabar siendo el que marque una diferencia importante estas vacaciones. Responderá a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, deberemos empezar a tener en consideración determinados elementos que hasta la fecha no teníamos en mente.

Consiste en poner un vaso de agua en el congelador, de esta manera empezará un proceso que nos permitirá controlar en todo momento qué es lo que nos está esperando. De la mano de una serie de novedades que podemos empezar a ver llegar con un giro radical que podría convertirse en una constante.

Una vez el agua del vaso se ha congelado, colocamos encima una moneda. Es muy sencillo y te permitirá conocer en primera persona qué es lo que ha pasado en nuestra ausencia. Si se ha ido la luz y se ha descongelado el congelador, tendrás que tirar la comida, algo que sabrás si la moneda está dentro del agua o del vaso que se habrá vuelto a congelar.

Tal y como nos dicen los expertos: «Según los expertos de Balay, no es aconsejable que se ande apagando y encendiendo el frigorífico. Esto causa que el gas que usa se desestabilice y después, al volver a encenderlo no tenga la misma eficiencia. Pero este consejo no se reduce solo a las vacaciones. Para ellos, intentar no desconectarlo es lo mejor que puedes hacer. Incluso en una mudanza, si es el último electrodoméstico en desenchufar, mejor. Aun así, si te pasas mudándote cada seis meses de una casa a otra y te llevas la nevera, es posible que no pase de la cuarta casa. Por tanto, no ellos no aconsejan para nada apagar la nevera cada vez que te vayas de casa por unos días».

Siguiendo con la misma explicación: «Puede que la cosa cambie en caso que, por ejemplo, te vayas durante un mes de casa y tengas la nevera y congelador medio vacío. Siempre que el tiempo que estás fuera sea mínimo de tres semanas, puedes apagarlo. Aun así se recomienda como máximo una vez al año. Para aquellas personas que tengan un frigorífico que sea moderno y tenga un control diferente para la parte “nevera” y la parte “congelador”, sí que puedes reducir la temperatura y así consumir menos pero sin llegar a desconectarlo (al menos el congelador). Ten en cuenta que, si espacio ocupado por los cajones del congelador llegan a una temperatura similar a la del ambiente, volver a los -18 grados, va a ser difícil y costoso. Por tanto, se puede decir que los expertos no recomiendan para nada apagarlos porque afectan negativamente en la vida del aparato. Además, tener el frigorífico vacío hace más fácil el mantenimiento de la temperatura y el consumo será mucho más bajo. Sin embargo, si tienes algún alimento guardado en su interior, no es recomendable subir la temperatura para “ahorrar” porque verás cómo se acorta la vida de tus productos congelados. En cuanto a la nevera, lo ideal (si no hay nada dentro) es subirlo a 14 -16 grados».