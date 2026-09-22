El PP tilda de «escándalo» el audio del PSOE pidiendo pasaportes de argentinos muertos para votar a Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha calificado este martes de «escándalo» el audio revelado por OKDIARIO donde se oye a la que era líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, pidiendo fotocopias de pasaportes, incluso de una fallecida, para votar al partido de Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023.

Preguntada al respecto por este periódico en rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoces, Ester Muñoz ha enmarcado este audio en la «reacción furibunda» del Ejecutivo contra el Tribunal Supremo por suspender las inscripciones en el voto CERA de las nacionalizaciones realizadas a través de la polémica Ley de Nietos.

El Alto Tribunal quiere certificar que tales inscripciones fueron de descendientes de exiliados políticos, verdaderamente, y no por razones de otra índole, sobre todo económicas, con anterioridad a la Guerra Civil de 1936.

«Seguimos de escándalo en escándalo. Tenemos a un Gobierno que usa su partido para contratar a delincuentes para amedrentar y dar sustos a jueces, y tenemos un Gobierno que usa su partido para buscar electores en el exterior, incluso con pasaportes de personas que han fallecido. Vamos de escándalo en escándalo», ha enfatizado Muñoz, refiriéndose también a la cloaca del PSOE y su persecución de la juez del caso del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. «Si creo que mi hermano es inocente, no contrato a unos contrabandistas para que intenten amedrentar al juez», ha añadido.

«Estamos viendo -ha proseguido- a un Gobierno (ir) contra jueces únicamente porque investigan todos sus desmanes. La reacción furibunda del Gobierno contra el Tribunal Supremo porque ha suspendido cautelarmente, no ha derogado la ley, no ha derogado la instrucción… nos lleva a pensar: ¿qué miedo tienen?», ha declarado Muñoz.

«Y junto a ello, vemos miembros del PSOE pidiendo pasaportes de gente fallecida para que puedan votar, este Gobierno es capaz de todo. Si es capaz de contratar a delincuentes para dar sustos a jueces, cómo no van a ser capaces de intentar que vote gente que ha fallecido», ha remachado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

«De tu tía, la que se murió»

OKDIARIO desvela este martes que Lorena Suárez, entonces secretaria general del PSOE en Argentina, fue acusada por su mano derecha de animar a falsificar pasaportes de muertos en las elecciones generales españolas de 2023 a través del voto por correo en el exterior.

El audio que reproduce este periódico muestra cómo la política socialista, en una conversación por teléfono con un militante, pide sumarse a «un circuito de compañeros» para que «vayan a buscar votos», con el objetivo de aumentar el apoyo argentino a favor de Pedro Sánchez.

El plan para cometer el supuesto fraude, según explica la que era líder del PSOE en Argentina a dicho militante -no identificado-, es «conseguir la fotocopia del pasaporte» español. «Hasta el 18 se puede enviar por correo», advertía la dirigente socialista. Suárez trataba así de aprovechar la reciente supresión del voto rogado, que ya no obligaba a aportar a los solicitantes del voto por correo en el exterior un documento oficial que certificase su identidad.

«Si conseguís el de tu papá o alguno más, el pasaporte, la foto, yo con eso me arreglo. Y si no, bueno, que vayan y voten en la embajada», explicaba Suárez. En esta fraudulenta captación de votos, sugería también a su interlocutor que cogiera el pasaporte «de tu tía, la que se murió».

Esta dirigente socialista tuvo un papel muy activo en la defensa de la Ley de Memoria Democrática -conocida como Ley de Nietos- para promover nacionalizaciones masivas en Argentina. Asimismo, Suárez asistió al Comité Federal del PSOE en Madrid que ratificó las listas para las elecciones de 2023, y posó allí en varias fotografías junto al jefe del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.