Las pateras se acumulan en los pueblos de la costa sur de Mallorca, que deben asumir el coste de su retirada

Las pateras, con una inmigración irregular desbocada, se acumulan en los pueblos de la costa sur de Mallorca, que deben asumir el coste de su retirada y que se están convirtiendo en un problema para estos municipios y un riesgo ambiental cuando quedan varadas.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha visitado uno de estos depósitos en el municipio de Ses Salines, uno de los más afectados por la llegada de estas embarcaciones, y junto al alcalde, Guillem Mas, se han hecho eco de esta problemática mientras se espera que la Delegación del Gobierno las retire.

Galmés ha informado que ha remitido otra misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar medidas urgentes y concretas en el marco de la VIII Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia, prevista para el próximo mes de octubre, para frenar la crisis migratoria sin precedentes que se vive en la isla.

Galmés ha solicitado formalmente, como presidente de la institución insular, que le informen de los acuerdos que se adopten durante el encuentro bilateral que puedan tener una incidencia directa sobre Mallorca.

Asimismo, el presidente Galmés ha trasladado a Sánchez la necesidad de que, en un escenario de mayor cooperación entre ambos países en lo que se refiere a la gestión de flujos migratorios, se impulsen políticas en origen que permitan prevenir la salida de inmigrantes irregulares hacia Mallorca.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados (menas), Galmés ha pedido reforzar la colaboración con las autoridades argelinas para facilitar la identificación de las familias y poder disponer de la información necesaria para hacer posible el retorno, con todas las garantías legales, «cuando hay familias que pueden hacerse cargo, la reunificación familiar y la vuelta a su entorno de origen debe ser la prioridad”.

En este sentido, el presidente Galmés ha recordado que hace casi un año, el 29 de octubre de 2025, el Consell de Mallorca ya solicitó al Gobierno de España que iniciara los procedimientos de retorno de los menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y que informase sobre el estado de los informes relativos a las circunstancias familiares.

Por otra parte, el presidente del Consell de Mallorca asegura en la misiva que «la situación es insostenible y que Mallorca no puede seguir afrontando en solitario las consecuencias de ser frontera exterior de España y de la Unión Europea».

Galmés ha señalado que, por primera vez, las Islas Baleares han superado a las Islas Canarias en la llegada de inmigrantes irregulares. «La ruta argelina hacia Baleares es la que más crece de toda Europa, y también, por desgracia, la más letal», ha afirmado. Por ello, ha reiterado la petición de que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el litoral de Baleares, con el objetivo de combatir a las mafias y evitar que más personas arriesguen la vida durante la travesía.

La presión migratoria también tiene una incidencia directa en el sistema de protección de menores del Consell de Mallorca. Desde principios de 2026 han llegado a Mallorca 226 menores migrantes sin referentes familiares. Los datos mantienen la tendencia registrada durante 2025 y muestran una aceleración de las llegadas en las últimas semanas. Además, los centros sufren una sobreocupación del 1.000%.