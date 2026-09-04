Inmigrantes ilegales festejan con bengalas su llegada en patera a la costa sur de Mallorca. Ha ocurrido este viernes a las 4:37 de la madrugada, cuando han sido interceptadas 12 personas de origen magrebí en el puerto de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines, al sur de la isla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, han intervenido efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, Guardia Civil del Puesto de Campos, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Policía Local de Ses Salines.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reaccionado a las imágenes, que han circulado como la pólvora por las redes sociales. «Inmigrantes ilegales nos invaden en patera y encienden una bengala para celebrarlo en la Colònia de Sant Jordi. Esta es la cruda realidad que estamos viviendo en nuestras costas. Estamos hartos de inseguridad en nuestras calles y de tener que mantenerlos con nuestros impuestos. Deportaciones masivas ya», ha escrito a través de su cuenta oficial de X.

🔥 Inmigrantes ILEGALES nos invaden en patera y encienden una bengala para celebrarlo en la Colonia de Sant Jordi (Mallorca). Esta es la cruda realidad que estamos viviendo en nuestras costas. 🤬 Estamos HARTOS de inseguridad en nuestras calles y de tener que mantenerlos con… pic.twitter.com/Fsbvfr1m77 — Manuela Cañadas. 🇪🇦 (@ManuelaSesIlles) September 4, 2026

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), también se ha hecho eco de la llegada de esta patera a la isla. «Durante estas últimas horas ha vuelto a llegar una patera con más de 12 inmigrantes a la Colònia de Sant Jordi, y ya se están moviendo todas las imágenes por medios de comunicación y redes sociales. Se ve cómo vienen preparados, cómo vienen con las instrucciones bien dadas, cómo encienden una bengala para decir estamos aquí», ha afirmado Galmés durante la presentación de las obras de la nueva rotonda de la ITV de Son Castelló.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha informado de la llegada de dos pateras más este viernes. La primera ha sido interceptada a las 9:45 horas en la zona de S’Estufador de la isla de Formentera, con 29 personas de origen subsahariano.

El segundo cayuco ha llegado también a las 9:45 horas. Efectivos de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil de Santanyí y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) han participado en el rescate de siete personas de origen magrebí, en el mar, a dieciséis millas al sureste de la línea de costa de la localidad de Portocolom (Mallorca).

Todo ello en un contexto muy enrarecido en Baleares tras las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, sobre la existencia de informes de la Policía Nacional que advertían de un escenario de «riesgo alto» relacionado con la llegada de personas migrantes por vía marítima a la península y Baleares.