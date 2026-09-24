PP y Vox aprueban una nueva bajada del IBI en Alicante para atenuar el «infierno fiscal» de Sánchez

PP y Vox han aprobado con sus votos la segunda rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en dos años para la ciudad de Alicante. Con esta medida, ambas formaciones pretenden «ayudar a los alicantinos a hacer frente al infierno fiscal de Sánchez». «Sanchazo fiscal, que desde 2018 hasta la actualidad ha subido en impuestos y cotizaciones más de 2.400 euros por hogar», según ha recordado, en el pleno de este jueves, la edil de Hacienda, la popular Nayma Beldjilali. Todo el bloque de la izquierda, el que conforman PSOE, Compromís y Podemos, ha votado en contra de esta rebaja impositiva a los alicantinos. La nueva rebaja impositiva beneficia a 336.000 viviendas y locales de la capital de la Costa Blanca.

La nueva rebaja fiscal del IBI en Alicante ha sido aprobada exactamente 364 días después de que el 25 de septiembre del pasado ejercicio de 2025, PP y Vox dieran el visto bueno a la anterior. También, con el voto en contra de toda la izquierda, como ahora.

Además, el gobierno local mantiene todas las exenciones y bonificaciones que se han ido estableciendo desde que Luis Barcala es alcalde de Alicante (2019). Con esta nueva rebaja, Alicante se consolida como la quinta capital de provincia de España con los impuestos más bajos, según ha recordado también la edil de Hacienda. «El dinero de los alicantinos debe estar en el bolsillo de los alicantinos», ha recordado Nayma Beldjilali a la bancada de la izquierda.

Por parte de la izquierda, el PSOE ha dirigido su discurso hacia la tasa de basuras, a pesar de que una parte importante del recibo de esa tasa, la de basuras, tiene por origen lo que se conoce en toda España como el basurazo de Sánchez, que entró en vigor el mismo año en que PP y Vox aprobaban juntos la primera rebaja del IBI. Esto es, el pasado 2025.

Compromís ha vuelto a insistir en una tasa turística, a pesar de que el sector turístico y de servicios es frontalmente opuesto a esa tasa por varios motivos. De facto, Compromís ha hablado de imponer nuevos impuestos en un debate en el que lo que se trataba era de la rebaja de un tercer impuesto.

Pese a todo ello, PP y Vox han sacado adelante la bajada impositiva con sus votos por segundo año consecutivo con acuerdo entre PP y Vox y por tercera vez desde que el actual alcalde, Luis Barcala, está al frente del Ayuntamiento.