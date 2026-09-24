El incendio de un contador obliga al desalojo del mercado de Valencia y deja un herido leve

Un incendio en un cuadro de contadores ubicado en los sótanos ha provocado este mediodía el desalojo inmediato del Mercado Central de Valencia, la tercera ciudad de España. El Mercado Central de Valencia está ubicado en pleno centro urbano y el desalojo del mismo se ha producido en tiempo récord y con absoluto orden, bajo un estricto cumplimiento de las normas de su plan de autoprotección. Un vigilante ha resultado herido leve por inhalación de humo. Un total de seis vehículos de dos de los parques de bomberos del Ayuntamiento se han dirigido al lugar de los hechos y han procedido a la extinción de las llamas. En el lugar del incendio se ha personado casi de inmediato la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, así como el vicealcalde, Juan Carlos Caballero.

Los bomberos del Ayuntamiento de Valencia han contado también con una unidad de drones, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Los drones han permitido contar con una visión periférica para detallar el alcance del fuego, el humo y las llamas, así como para calibrar el grado de extinción.

La primera dificultad con que se han encontrado los bomberos ha sido la de hallar el origen de las llamas, después de que el humo apareciese en el entorno de algunos de los locales que conforman el mercado, lo que invitaba a pensar que procedía del parking. Si bien, finalmente, el origen se encontraba en un cuadro eléctrico dentro de un cuarto de un sótano.

El Mercado Central de Valencia permanece a primera hora de la tarde de este jueves cerrado. Y así seguirá hasta que concluyan totalmente las tareas de ventilación, si bien los bomberos han autorizado a que los propietarios de los locales accedan por orden a sus puestos, tras haber tenido que salir precipitadamente al declararse el fuego.

Los bomberos, que ya han extinguido las llamas, están procediendo la tarde de este jueves a ventilar las instalaciones. El Mercado de Valencia cuenta con 400 puestos, de los que entre cuatro y cinco se verán afectados por la influencia directa del cuadro incendiado en el fluido eléctrico que llega a los mismos.