La Diputación socialista de Sevilla aprueba exigir a las comunidades autónomas acoger a los menas de Ceuta

El Pleno de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, ha aprobado una iniciativa socialista para respaldar a Ceuta ante la invasión que atraviesa la ciudad autónoma y reclamar a las comunidades autónomas una mayor implicación en la acogida de los menas. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y Con Andalucía, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

La iniciativa, defendida durante la sesión plenaria por el diputado socialista Francisco Toajas, pone el foco en la necesidad de repartir entre las distintas administraciones la responsabilidad derivada de la invasión que soporta Ceuta. El texto aprobado reclama a las comunidades autónomas que muestran resistencia a los acuerdos de distribución de menas que asuman lo que el PSOE define como una «responsabilidad de Estado».

La Diputación reclama corresponsabilidad

Toajas ha destacado durante su intervención el trabajo desarrollado por los servicios públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades sociales y los voluntarios que intervienen sobre el terreno. El diputado socialista ha defendido una respuesta basada, según sus palabras, en «el sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos».

La proposición aprobada también pone en valor la actuación del Gobierno de España durante la invasión. En concreto, la Diputación ha destacado la movilización de un paquete extraordinario de ayudas de 309 millones de euros destinado a reforzar los servicios públicos y la actividad económica de Ceuta.

El PSOE ha utilizado además la moción para cuestionar la posición de los gobiernos autonómicos que rechazan participar en el reparto de menas. El texto sostiene que «el interés superior del menor constituye una obligación para las administraciones y no una cuestión que pueda quedar sometida al debate ideológico».

La corporación provincial ha acordado igualmente condenar los discursos que, a juicio del texto aprobado, puedan alimentar el odio, el alarmismo o la discriminación. El acuerdo finalmente aprobado por la Diputación será trasladado a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de hacer llegar formalmente la posición adoptada sobre el reparto de menas y la respuesta institucional ante la invasión.

El Pleno también ha abordado otras dos iniciativas relacionadas con Ceuta, presentadas por el PP y Vox. Ninguna de ellas ha conseguido el respaldo necesario para salir adelante. La propuesta de los populares ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y Con Andalucía. Por su parte, la iniciativa presentada por Vox tampoco ha prosperado al contar con la oposición de socialistas y Con Andalucía y la abstención del PP.