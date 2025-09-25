El Ayuntamiento de Alicante rebaja el IBI a 360.000 inmuebles con los votos de PP y Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox, una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) estimada en 1,1 millones de euros. La medida beneficia a 360.000 viviendas y locales. Y ha sido aprobada con el voto en contra de PSOE, Compromís e Izquierda Unida-Podemos. La nueva rebaja fiscal ha sido defendida por la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, que ha explicado la razón de esta rebaja: «El dinero debe estar en el bolsillo de los alicantinos para ayudar a los ciudadanos frente al infierno fiscal de Sánchez», de quien ha recordado que: «Ha subido 94 impuestos desde que es presidente del Gobierno».

Esta rebaja impositiva se suma a otra, anterior, aprobada hace dos años. En concreto, tal como publicó OKDIARIO, El Ayuntamiento de Alicante aprobó entonces una rebaja de Instalaciones Construcciones y Obras (ICIO) en 0,75 puntos porcentuales: del 4 al 3,25% con los votos a favor de los 14 concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox. Y en contra de los socialistas, Compromís y Unidas Podemos.

La nueva ordenanza establece en 0,61985 el tipo de gravamen para bienes urbanos. El anterior era de 0,62042. El pago del IBI se establece en Alicante entre el 15 de marzo y el 30 de junio de cada año. También, es posible acogerse a un fraccionamiento del recibo de hasta seis meses.

La bajada del IBI en Alicante está incluida en el plan económico financiero municipal acordado por el alcalde de la ciudad, el popular, Luis Barcala, y la portavoz de Vox en el Consistorio, Carmen Robledillo, el 18 de junio de este mismo año. El citado plan suponía que fuera el Ayuntamiento y, por tanto, la Administración, quien se apretará el cinturón para que las familias alicantinas puedan respirar después de un año en que ha entrado en vigor, por ejemplo, el denominado basurazo de Sánchez.