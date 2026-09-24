Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 23 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 492 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo don Hernando no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para amenazar, como nunca antes, a Alejo. De este modo, le hace saber que si no cumple con Manuela, no le va a temblar el pulso a la hora de destruirle. ¡No parará hasta conseguirlo, de hecho!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Rosalía y Rafael empiezan a acercarse peligrosamente. Es más que evidente que la conexión que está surgiendo entre ellos comienza a ser, cuanto menos, imparable. Todo ello mientras observamos cómo la Casa Pequeña por fin tendrá un lacayo. Se trata de Genaro, el joven que Bárbara conoció en el baile. ¿Qué hace allí? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones?

¿Qué sucede en el capítulo 493 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver cómo, a pesar de los esfuerzos, parece que el nuevo lacayo no consigue encajar en la Casa Pequeña. Algo que, a buen seguro, puede traer grandes problemas a corto plazo.

En paralelo, vamos a poder ser testigos de cómo, después de todo lo sucedido, Braulio y Alejo unen fuerzas para tratar de hacer todo lo que está en su mano para hacer entrar en razón a Manuela. ¿Lo conseguirán, a pesar de tener todo en contra? En cuanto a Victoria y Mercedes, parece que han decidido jugárselo todo con don Anselmo. Ambas son conscientes de que se trata de un plan de lo más arriesgado, pero a la vista está que no les quedan muchas opciones. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.