Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi se preparan para la 45 Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana

El Ayuntamiento de Ses Salines ya prepara la participación de los vecinos de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi en la XLV Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que se celebrará el próximo 12 de septiembre y que este año alcanza una edición especialmente significativa: 45 años de camino.

Un año más, el Ayuntamiento y la Junta de Distrito de la Colònia de Sant Jordi facilitarán el desplazamiento y la organización para que todas aquellas personas que quieran vivir esta tradicional subida puedan hacerlo conjuntamente desde el municipio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre, con un precio de 11 euros para los adultos y de 6 euros para los menores de 12 años. El precio incluye el transporte en autobús y la camiseta conmemorativa de la jornada.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado el valor que ha adquirido esta cita con el paso de los años: «La Pujada a Lluc es una de esas tradiciones que van mucho más allá de caminar durante una noche. Son horas de conversación, compañerismo y esfuerzo entre personas de todas las edades. Por eso, desde el Ayuntamiento queremos seguir facilitando que nuestros vecinos puedan participar y mantener viva una cita que este año ya cumple 45 ediciones».

Por su parte, el concejal de Ocio y Tiempo Libre, Colau Escalas, ha animado a los vecinos de Ses Salines y la Colònia a sumarse a la iniciativa: «Cada año se crea un ambiente muy especial durante la subida. Hay gente que participa desde hace muchos años y otra que la vive por primera vez, pero todos acabamos compartiendo la misma experiencia. Animamos a mayores y pequeños a apuntarse y vivir una noche diferente que, seguro, dejará muchos buenos recuerdos».

Antes de la subida, el 10 de septiembre, se celebrarán dos reuniones informativas, coincidiendo con la entrega de las camisetas. La primera será a las 19.00 horas en el Centro Cívico de la Colònia de Sant Jordi y la segunda, a las 19.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ses Salines.

La salida tendrá lugar durante la madrugada del 12 de septiembre, a las 2.00 horas desde la plaza de la Constitución de la Colònia de Sant Jordi y a las 2.10 horas desde las Escoles Velles de Ses Salines. El servicio de regreso partirá después de la misa, aproximadamente a las 10.00 horas.