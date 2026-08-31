El Ayuntamiento de Ses Salines destina 14.000 euros a ayudas para estudiantes y deportistas del municipio

El Ayuntamiento de Ses Salines destina 14.070 euros a tres líneas de ayudas dirigidas a los estudiantes y deportistas del municipio para el curso y temporada 2026-2027, con el objetivo de contribuir a los gastos que deben afrontar las familias en el ámbito educativo y apoyar a los deportistas locales.

Las tres convocatorias, publicadas en el BOIB el pasado 20 de agosto, corresponden a becas de estudio, ayudas a la movilidad para estudiantes y ayudas para la promoción de los deportistas locales, detalla el consistorio saliner en un comunicado.

La principal partida corresponde a las becas de estudio, con una dotación máxima de 6.070 euros. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes empadronados en el municipio que cursen estudios presenciales en centros públicos, desde segundo de Primaria hasta estudios universitarios, enseñanzas de régimen especial y estudios de posgrado, siempre de acuerdo con los requisitos económicos y académicos establecidos en las bases. Las cuantías individuales oscilan entre los 90 y los 240 euros, según el nivel y tipo de estudios.

La concejala de Educación, Patricia Mesquida, ha destacado que «estas ayudas son una manera directa de estar al lado de nuestros estudiantes y de sus familias. Estudiar implica muchos gastos a lo largo de todo el curso y, desde el Ayuntamiento, queremos aportar nuestro granito de arena para que los jóvenes del municipio puedan continuar formándose y avanzando en su futuro».

A esta convocatoria se suman 6.000 euros destinados específicamente a ayudas al transporte para los estudiantes que deben desplazarse a otros municipios de Mallorca para cursar estudios no obligatorios. Precisamente, las bases destacan que esta línea pretende ayudar a las familias ante el coste añadido que supone que el municipio no disponga de un instituto de educación secundaria.

Estas ayudas tienen una cuantía inicial de 200 euros por alumno, que podrá alcanzar los 300 euros en determinados casos si existe remanente, según establecen las bases.

La tercera convocatoria está destinada a la promoción de los deportistas locales, con una partida total de 2.000 euros, distribuida en hasta 10 ayudas individuales de 200 euros. Podrán optar a ellas deportistas no profesionales, federados en deportes individuales y empadronados en el municipio que cumplan los requisitos establecidos. Las ayudas podrán destinarse, entre otros conceptos, a transporte, adquisición de material deportivo e inscripciones en competiciones.

El concejal de Deportes, Miquel Rigo, ha asegurado que «tenemos deportistas de nuestro municipio que compiten y representan a Ses Salines dentro y fuera de Mallorca, y esto supone un esfuerzo personal, familiar y también económico. Con estas ayudas queremos reconocer este esfuerzo y contribuir a hacer un poco más fácil que puedan continuar practicando su deporte y compitiendo al máximo nivel posible».

El plazo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de las convocatorias en el BOIB. Las personas interesadas pueden tramitarlas en el Registro General del Ayuntamiento de Ses Salines, en el Centro Cívico de la Colònia de Sant Jordi o mediante los demás canales previstos legalmente.

Los modelos de solicitud y la documentación necesaria también están disponibles en las oficinas municipales y en la página web del Ayuntamiento.