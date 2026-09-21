Extraña muerte en un hospital de Ibiza: máximo hermetismo policial y decenas de incógnitas

La Policía Nacional investiga bajo máximo hermetismo la muerte de una mujer de 64 años en el Hospital Can Misses, en Ibiza. El caso está en manos del Grupo de Homicidios, que trabaja con la máxima diligencia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, sin descartar ninguna hipótesis y sin que, por el momento, pueda acreditar ninguna de ellas.

Las pesquisas incluyen el análisis de las cámaras de seguridad de todo el complejo hospitalario, así como de las entradas, salidas y pases de acceso. Los investigadores también están triangulando teléfonos móviles, dentro de las diligencias dirigidas a reconstruir los movimientos y la secuencia de los hechos.

El caso se está llevando con un notable sigilo y hermetismo policial. Según fuentes oficiales de la Policía Nacional consultadas por OKBALEARES, no se descarta ninguna hipótesis, incluida la eventual participación de terceras personas. Sin embargo, los agentes no han acreditado esta posibilidad ni han confirmado que exista intervención de terceros en el fallecimiento.

La investigación permanece abierta y los agentes tratan de esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la muerte de la paciente, cuyo cuerpo fue localizado este sábado por la mañana en una habitación de la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Can Misses.

La mujer se encontraba ingresada en el centro hospitalario y, según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera, había presentado previamente un episodio de cierta agitación con riesgo para su propia integridad y la del resto de pacientes y trabajadores del centro. Ante esta situación, el personal sanitario había aplicado medidas de contención mecánica y farmacológica, siguiendo, según el servicio público de salud, las indicaciones asistenciales establecidas para este tipo de episodios.

En torno a media mañana, durante una de las visitas de control, según informaron desde el hospital a los investigadores del caso, los profesionales sanitarios encontraron a la paciente sin vida en su habitación. De inmediato, iniciaron las pertinentes maniobras para tratar de reanimar a la paciente, pero el resultado fue infructuoso y no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Acto seguido, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a la Policía Nacional y al juzgado de guardia.

Desde entonces, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional trabaja para reconstruir las últimas horas de la mujer y esclarecer las circunstancias de una muerte que, por ahora, continúa rodeada de incógnitas.

Las diligencias siguen abiertas y no existe, por el momento, una hipótesis policial acreditada sobre lo sucedido. La recopilación de imágenes, el análisis de los accesos y la triangulación de teléfonos forman parte de una investigación cuyo desarrollo se mantiene bajo estricta reserva.

Recuerden que en este mismo hospital, a mediados del mes de mayo de este año, una paciente con cáncer sufrió una brutal agresión sexual en plena madrugada por parte de un indigente del poblado chabolista que vivían frente al hospital.