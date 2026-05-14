Terror en un hospital de Ibiza: una paciente con cáncer sufre una brutal agresión sexual en plena madrugada

Una auténtica noche de horror y pánico sacude al Hospital Can Misses de Ibiza. Lo que debía ser un lugar de descanso, protección y cuidados para pacientes vulnerables se convirtió, presuntamente, en el escenario de una escalofriante agresión sexual que ha provocado indignación y un enorme debate sobre la seguridad en hospitales públicos.

Según fuentes próximas al caso, los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo al lunes, cuando un individuo descrito como un hombre joven, con barba y aspecto desaliñado, logró acceder sin dificultad al interior del hospital. Lo más alarmante, según denuncian familiares y trabajadores, es que el sospechoso habría entrado al edificio sin que nadie le pidiera identificación ni le impidiera moverse libremente por las instalaciones durante la noche.

El presunto agresor habría llegado hasta la habitación donde permanecía ingresada una mujer de 69 años, enferma de cáncer de colon con metástasis y bajo cuidados paliativos. La víctima, en una situación de extrema fragilidad física, descansaba en su cama cuando, supuestamente, el hombre irrumpió en la habitación y comenzó a agredirla sexualmente, realizando tocamientos bajo la sábana y el camisón hospitalario.

El relato de lo sucedido resulta estremecedor. Siempre según la versión de personas cercanas a la investigación, la mujer, aterrorizada y prácticamente indefensa, intentó alcanzar discretamente el botón de asistencia instalado junto a la cama para pedir ayuda urgente al personal sanitario. Fue entonces cuando el sospechoso, al percatarse de su movimiento, la amenazó de muerte con una frase que ahora pone los pelos de punta: «Si tocas el botón, te mato».

A pesar del miedo, la paciente consiguió finalmente activar la alarma. En ese instante, el supuesto agresor salió huyendo a toda velocidad por los pasillos del hospital en plena madrugada, mientras trabajadores del centro intentaban perseguirlo sin éxito. Algunos empleados lograron verlo parcialmente durante la fuga, aunque no pudieron interceptarlo antes de que desapareciera del recinto sanitario.

La víctima pudo presentar posteriormente una denuncia por agresión sexual mediante videollamada debido a su delicado estado de salud. A partir de ese momento se activó una investigación urgente de la Policía Nacional, cuyos agentes revisaron las cámaras de seguridad del hospital para reconstruir el recorrido del sospechoso.

Las grabaciones permitieron identificar al presunto autor, quien más tarde habría sido reconocido también por la propia víctima. Fuentes conocedoras del caso apuntan a que el detenido podría estar relacionado con el campamento chabolista situado junto al hospital, un detalle que ha incrementado todavía más la preocupación vecinal por la seguridad en Ibiza y la vigilancia en los alrededores del centro sanitario.

Pero la polémica no termina ahí. El entorno de la mujer estudia ahora emprender acciones legales también contra el propio hospital por un supuesto fallo grave en las medidas de seguridad. Según denuncian, varias puertas de acceso al centro permanecen abiertas permanentemente, incluso de madrugada, permitiendo la entrada de cualquier persona ajena al hospital sin control alguno.

Algunas fuentes aseguran que la puerta reservada para el personal sanitario permanece abierta las 24 horas del día, sin cerradura ni sistema de bloqueo, mientras que las puertas automáticas exteriores pueden abrirse simplemente empujándolas, incluso cuando aparentemente están cerradas durante la noche.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación mientras el detenido podría pasar próximamente a disposición judicial. Por el momento, los agentes continúan recopilando pruebas y tomando declaraciones para esclarecer todos los detalles de una agresión que ha causado una enorme conmoción social en Ibiza.

El caso también ha provocado una inmediata reacción política. La Secretaría de Igualdad de la Federación Socialista de Eivissa ha condenado duramente lo ocurrido, calificándolo de «aberración» y de «fallo de seguridad gravísimo». Desde el PSOE consideran inadmisible que un hombre pudiera acceder de noche al hospital, recorrer varias plantas y entrar en la habitación de una paciente vulnerable sin ser detectado.

Los socialistas exigen ahora explicaciones públicas y urgentes al Área de Salud de Eivissa y Formentera, además de un refuerzo inmediato de los controles de acceso nocturnos en hospitales para evitar que un episodio tan escalofriante vuelva a repetirse.

Mientras tanto, la indignación crece entre ciudadanos y familiares de pacientes, que se preguntan cómo es posible que un hospital público en Ibiza pueda convertirse, presuntamente, en el escenario de una agresión sexual a una mujer enferma e indefensa en plena madrugada.