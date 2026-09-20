La Policía de Marlaska reprime a golpes y con pelotas de goma a los ceutíes que impedían la entrada de una ONG proetarra

La Policía Nacional ha reprimido a golpes y lanzando pelotas de goma a los ciudadanos ceutíes que se habían concentrado en las inmediaciones del puerto de la Ciudad Autónoma para hacer frente a los proetarras que se han organizado para llegar en la tarde de este domingo para apoyar a los invasores.

Los efectivos policiales dependientes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se emplearon con dureza contra los ciudadanos locales, desplegando un control de más de nueve furgonetas para que los proetarras pudieran salir del puerto en coche sin ningún problema.

Los proetarras de la ONG Negu Gorriak llegaban sobre las 20:00 horas al Puerto de Ceuta y salieron en varios grupos. El primero de ellos lo hizo en un Mercedes gris y algunos de sus miembros se intercambiaron insultos con los ceutíes que les esperaban para mostrar su disconformidad con su llegada. La Policía, entonces, no dudó a la hora de emplearse con dureza con los vecinos; uno de ellos resultó detenido, para que estos pudieran salir sin problemas.

Esta concentración tenía como lema «basta ya contra los radicales», señalando su oposición a la presencia de «grupos radicales proetarras» en Ceuta, que han llegado para ayudar a los invasores. Se escucharon gritos de «¡puta ETA!» a la salida del primer vehículo con miembros de este grupo proetarra del puerto ceutí. Al cortarles el paso los policías a los ciudadanos, estos les recriminaron que no les defendiesen a ellos frente a los proetarras que llegaban, al grito de «¡somos caballas!». Cuando salían los últimos vehículos del ferry, los manifestantes cantaban «dónde están los etarras, los etarras dónde estaban», rodeados por los efectivos de la Policía Nacional.

Así fue la llegada a Ceuta del grupo proetarra Negu Gorriak, que ha enviado una «brigada solidaria» para llevar a los invasores que asaltaron la ciudad el pasado 30 de julio «ayuda humanitaria y material» y han llamado a la desobediencia y la resistencia.