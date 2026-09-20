Los militares ensalzan el «espíritu legionario» de Vivas en la gestión de la invasión: «Si cae Ceuta, cae España»

Los militares han ensalzado este domingo el «espíritu legionario» del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la gestión de la invasión: «Si cae Ceuta, cae España». Así ha ocurrido en la celebración del 106 aniversario de la legión, en la que ha estado presente Vivas y ha sonado, como es habitual, el Novio de la Muerte, que ha sobrecogido todavía más si cabe en esta ocasión por la grave crisis de seguridad nacional en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde hace 51 días, tras la invasión de 80.000 ilegales.

La conmemoración se ha celebrado este mediodía en el acuartelamiento García Aldave de la ciudad autónoma. «Gracias a nuestro presidente por su espíritu legionario, porque jamás dice que está cansado hasta que ha reventado, porque tiene sufrimiento y dureza, porque tiene espíritu de disciplina y espíritu de patriotismo», ha destacado el teniente general Julio Salom en su intervención, dándole las «gracias por su ejemplo».

«Todos estamos con usted y con Ceuta», le ha transmitido, en nombre de los legionarios y de los militares en su conjunto. «Si cae Ceuta, cae España», ha sentenciado.

Durante el acto de conmemoración de estos de historia y servicio, las unidades han desfilado portando al Cristo de la Buena Muerte por el patio de armas del acuartelamiento entonando el Novio de la Muerte. Entre las autoridades presentes también se encontraba la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha mostrado su orgullo hacia «quienes sirven, sirvieron y de los que ya no están, pero permanecen para siempre en nuestra memoria».

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