Giorgia Meloni propone prohibir el burka y el niqab en las escuelas italianas 

La primera ministra Giorgia Meloni anunció que presentará un proyecto de ley en el próximo consejo de ministros que prohibirá en todas las escuelas italianas el uso del burka y el niqab, y limitará los cupos a los estudiantes extranjeros en las aulas.

En un discurso pronunciado por la mandataria italiana en el festival nacional Fénix, que estuvo organizado por las juventudes de su partido Hermanos de Italia, expuso cada una de las propuestas de esta ley que espera sea aprobada en los próximos meses.

Una de las medidas de la ley es obligar a los padres de los alumnos extranjeros con problemas de integración en el sistema escolar a que aprendan el italiano; Meloni asegura que es necesario «para poder mantener el diálogo con la institución educativa». Además, establecerá un máximo de estudiantes foráneos por aula en todas las aulas de los colegios e institutos de la nación.

La ley también buscará prohibir el uso del burka y el niqab en todos los centros educativos de Italia; Meloni alega que «en Italia nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse».

Aunque el Ministerio de Educación no recopila datos oficiales en cuanto a las creencias religiosas de los alumnos porque la ley lo prohíbe, en las escuelas italianas creció el número de alumnos de origen inmigrante. En cuanto a la religión, la Fundación ISMU asegura que desde julio de 2023 los estudiantes musulmanes representan el 29,7% del alumnado.

Meloni aseguró que no es posible que en un aula en Italia los niños nacionales se sientan desplazados por una minoría de niños extranjeros. «No puede ocurrir».

Otras propuestas similares

Aparte de la propuesta de ley que quiere aprobar Meloni para prohibir el burka y el niqab en los colegios italianos, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en el 2025 anunció un plan similar en los colegios de todo el país. En declaraciones expresó que «el islam es una represión inherente al control social».

En Francia, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso también prohibir el velo islámico a las menores de 15 años, no solo en las escuelas, sino en los espacios públicos, alegando que existe una falta de igualdad entre los hombres y las mujeres.

Portugal se sumó a la lista de países europeos que restringen las prendas islámicas. El Parlamento aprobó en octubre de 2025 una iniciativa del partido conservador Chega para prohibir el uso del burka o el niqab en espacios públicos.

La propuesta ha salido adelante gracias al apoyo del Partido Social Demócrata (PSD), al que pertenece el primer ministro Luis Montenegro, y del democristiano CDS-PP.