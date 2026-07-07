Abascal sale en defensa de Meloni tras los ataques de Trump: «No puede tratar a un aliado como vasallo»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha salido este lunes en defensa de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de los ataques recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «No se puede tratar a un aliado como vasallo», ha avisado Abascal, que asegura que el máximo mandatario estadounidense «se está equivocando» por su ofensiva contra Meloni.

Así ha valorado Abascal la publicación de Donald Trump de una foto con Meloni con el siguiente mensaje: «Necesitamos una orden de alejamiento». Esta publicación se dio antes de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara (Turquía) con la asistencia de ambos líderes internacionales.

La relación entre Trump y Meloni se ha deteriorado desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia) después de que el presidente de Estados Unidos asegurara que en aquella ocasión la primera ministra italiana «pidió una y otra vez hacerse una foto» y que él accedió a ello «por pena».

Abascal ha criticado esta actitud de Trump y ha defendido en una entrevista este martes en Telecinco a Meloni, «una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo». El también presidente de Patriots ha valorado como algo «muy bueno» que «los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos». Además, el líder de Vox cree que «no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables».

Además, ha insistido en que los aliados deben saber respetarse cuando el otro tiene que defender intereses nacionales contrapuestos. Abascal sí ha querido incidir en que su postura respecto al mandatario estadounidense «no ha cambiado» y que coincide «en muchísimas cosas» tanto con Trump como con Meloni, si bien ha matizado que los intereses nacionales de cada Estado difieren, como por ejemplo en el caso del apoyo de Javier Milei, presidente de Argentina, a Mercosur, mientras que Vox está en contra.

Vox defiende a Meloni

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, se ha expresado en la misma línea que Santiago Abascal y ha puesto el foco en que en los Estados miembros de la OTAN «no hay jerarquías» ya que «todos tienen el mismo estatus». «Aquellos que son aliados deben comportarse como tales, no como vasallos los unos de los otros», ha insistido, añadiendo que, para Vox, «Meloni es el ejemplo a seguir si queremos recuperar la prosperidad para Occidente».

Sobre el desempeño de España en la cita aliada de Ankara, la portavoz parlamentaria cree que nuestro país debería asegurar su seguridad, la de sus fronteras y recuperar su lugar en el mundo y en la Alianza Atlántica, pero cree que nada de esto será posible mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente.

«España no va a recuperar su lugar ni en la OTAN ni en el mundo hasta que consigamos echar a este Gobierno, porque además es un Gobierno que ha tomado una serie de decisiones en política exterior que han colocado a España en una situación de máxima vulnerabilidad con unas decisiones absolutamente discrecionales sin rendir cuentas a nadie, como fue ese giro en la posición histórica de España sobre el Sáhara», ha valorado.