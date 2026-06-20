Trump da por terminada su amistad con Meloni tras chocar en el G7 y ésta se revuelve: «Céntrese en su popularidad»

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han protagonizado un nuevo rifirrafe. Trump ha vuelto a criticar a la primera ministra de Italia. La situación se desató sobre la publicación de una fotografía de los dos juntos durante la cumbre del G7 en Francia. El mandatario estadounidense aseguró que Meloni le había «suplicado» hacerse la foto.

Se trata de una ofensa que Trump ha repetido. El líder de Estados Unidos asegura que Meloni le pidió «repetidamente» una foto juntos porque «su popularidad en Italia es baja, posiblemente porque rechazó la ayuda de Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, para impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear».

Trump no olvida que Italia se distanció de la guerra de Irán. Lamenta que Meloni «ni siquiera permitió que Estados Unidos usara sus pistas de aterrizaje» durante el conflicto, «lo que supuso un gran inconveniente logístico». «Tras la victoria militar de Estados Unidos sobre Irán, quiere volver a ser nuestra amiga para mejorar su imagen. ¡No, gracias!», ha zanjado Trump.

Meloni responde

Meloni ha contestado nuevamente a Trump de forma tajante. La primera ministra italiana ha señalado que la amistad que mantenía con el mandatario le ha costado el respaldo de parte de la población y que, en cualquier caso, lo que debería hacer Trump es preocuparse de la percepción que los estadounidenses guardan de él.

«Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho», escribió Meloni.

«Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana», ha añadido. «En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya», concluyó.

Meloni, en la misma línea que Trump, ha recordado que las bases militares estadounidenses en Italia tienen un uso regulado por acuerdos «que siempre hemos respetado y que no podrán ser violados».

La primera ministra italiana ha querido dar este «espectáculo» por zanjado con esta última respuesta en otra publicación. «No volveré al tema, porque sigo creyendo en la unidad occidental y no creo que este sea un espectáculo digno de nuestra tarea», ha concluido.