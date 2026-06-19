Trump y Meloni se enganchan: el líder de EEUU dice que se fotografió con ella «por pena» y ésta le tacha de «falso»

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han protagonizado un enganchón este viernes tras el G7 a raíz de una fotografía juntos que, según el inquilino de la Casa Blanca, aceptó hacerse porque Meloni le daba «pena»; una declaración que la jefa del Gobierno italiano ha repudiado en redes sociales, donde ha asegurado que Italia «no suplica».

«Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena», ha asegurado Trump. Meloni, según ha añadido el dirigente estadounidense, tenía «muchísimas ganas» de hacerse una foto con él. «Es una circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. Pero me dio pena», reiteró el mandatario.

Tras estas palabras, Meloni no ha tardado en contestar, publicando un vídeo en su perfil de redes sociales en el que ha declarado su «asombro» ante unas declaraciones «completamente inventadas» de Donald Trump.

«No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Sólo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos!», ha rebatido Meloni.

La primera consecuencia diplomática ha sido el anuncio del ministro de Exteriores italiano de que ha suspendido un viaje previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio tras las «graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni», que «ofenden a toda Italia».

No es el primer ataque de Trump

Esta no es la primera vez que Meloni y Trump tienen roces, ya que el pasado mes de abril, el magnate acusó a la primera ministra italiana de salir en defensa del Papa León XIV, a quien Trump también ha criticado públicamente, y por negarse a apoyar a EEUU en la guerra contra Irán. «Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué», ha dicho el líder republicano.

Meloni, quien ha sido una de las mayores aliadas de Trump en Europa, dijo recientemente que las palabras de Trump contra el Papa eran «inaceptables». Al mismo tiempo, recordó que León XIV es el líder de la Iglesia católica, por lo que «es justo y normal que pida paz y condene toda forma de guerra».

Trump tardó en responder a la primera ministra italiana y, en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, el presidente republicano arremetió contra su aliada en Europa. «La inaceptable es ella por no le importa que Irán tenga un arma nuclear, que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad», señaló Trump.