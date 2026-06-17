Cuando todo podía salir mal: Brigitte Macron se tambaleó ante el G7 y Trump la salvó del batacazo

Las cumbres internacionales están diseñadas para proyectar imagen, autoridad y control. Sin embargo, basta un pequeño traspié para recordar que incluso quienes se codean con los líderes más poderosos del planeta siguen siendo humanos. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Brigitte Macron durante la tradicional foto de familia del G7 celebrada en Evian-les-Bains. La primera dama francesa estuvo a punto de vivir uno de esos momentos que cualquiera querría borrar inmediatamente de su memoria. Mientras se dirigía hacia su posición en la plataforma donde iban a posar los líderes mundiales y sus parejas, perdió brevemente el equilibrio y estuvo a centímetros de protagonizar una caída delante de decenas de cámaras internacionales.

Por suerte para ella, el desenlace fue muy distinto. En una escena tan inesperada como comentada, Brigitte logró apoyarse en Donald Trump para recuperar la estabilidad y evitar lo que podría haberse convertido en uno de los vídeos virales del año. Porque si algo tienen las grandes citas diplomáticas es que cualquier detalle puede eclipsar durante unos segundos los asuntos más importantes de la agenda internacional. Y durante unos instantes, el riesgo de caída de la primera dama francesa consiguió captar tanta atención como las reuniones entre mandatarios.

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La escena no tardó en circular por redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el carácter casi cinematográfico del momento. No todos los días una primera dama francesa evita un tropiezo gracias al presidente de Estados Unidos ante la mirada del resto de líderes mundiales.

La anécdota llegó además en una jornada en la que Brigitte Macron ya estaba atrayendo la atención mediática por otro motivo. La esposa de Emmanuel Macron fue recibida con especial cordialidad por Donald Trump durante los saludos oficiales previos a la cumbre. Las imágenes mostraron un saludo especialmente afectuoso por parte del mandatario estadounidense, que incluso llegó a besarla en la sien y a tomarle la mano durante unos instantes. Un gesto poco habitual en este tipo de encuentros y que volvió a alimentar los comentarios sobre la conocida simpatía que Trump ha mostrado hacia Brigitte Macron en varias ocasiones a lo largo de los años.

Para la ocasión, Brigitte Macron volvió a apostar por una de las fórmulas que mejor funcionan en su armario: elegancia discreta y líneas depuradas. La primera dama francesa apareció con un conjunto en tonos claros, compuesto por una chaqueta estructurada de inspiración clásica y una falda por encima de la rodilla, acompañado de unos zapatos de tacón que completaban una imagen sofisticada y perfectamente acorde con el protocolo de la cumbre. Un estilismo sobrio, refinado y muy reconocible dentro de su estilo habitual que, sin embargo, estuvo a punto de quedar eclipsado por un inesperado momento de tensión. Porque por impecable que sea el look y por muy estudiada que esté cada aparición pública, ni siquiera una veterana de las citas internacionales está a salvo de sufrir un pequeño «tierra, trágame» delante de medio planeta.