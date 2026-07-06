Trump se burla de Meloni y le pide una «orden de alejamiento» antes de la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social una foto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al mensaje «Necesitamos una orden de alejamiento». La publicación de Trump se produce antes de la cumbre de la OTAN en Ankara a la que ambos asistirán. Por su parte, el Gobierno de Italia ha evitado responder.

En la foto publicada se ve a Meloni mirando a Trump durante la cumbre del G7 en junio en Évian-les-Bains, en Francia. Tras ella se han ido deteriorando las relaciones entre ambos, después de que el mandatario asegurara que la primera ministra «pidió» hacerse una foto y que él accedió «por pena».

Ahora, Trump se ha burlado de Meloni pidiendo en sus redes sociales «una orden de alejamiento».

La respuesta de Italia

A diferencia del rifirrafe anterior, Italia no responderá a la publicación del presidente estadounidense. Corriere della Sera adelantó que, tras la publicación, Meloni y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se reunieron para abordar una estrategia basada en ignorar «lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto».

Únicamente dos ministros italianos han mencionado la publicación de Trump. El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, dijo a la cadena Sky TG24 que el mensaje, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos el lunes, «no requiere comentarios». Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni en la cumbre de la OTAN en Ankara, dijo que «lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas».

La relación entre ambos se rompió después de que Trump diera por terminada su amistad con Meloni. Trump aseguró que se hizo la foto con Meloni «por pena», mientras que la primera ministra italiana negó las afirmaciones calificándolas de «inventadas».

Después, el mandatario volvió a atacarla. «Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque dio la espalda a Estados Unidos al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear», dijo. Meloni, en esta ocasión, se vio obligada a responder: «Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya».

«Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia y eso es precisamente lo que siempre he hecho», escribió Meloni.

Cumbre de la OTAN

Los líderes de la OTAN se reúnen este martes y miércoles en Ankara para hacer balance de sus progresos en gasto en Defensa y para impulsar acuerdos millonarios con la industria militar. Los líderes tratarán de hacer valer el compromiso del año de invertir un 5% de su PIB en defensa para 2035 frente a las críticas de Trump sobre que la senda que llevan algunos países no es creíble.