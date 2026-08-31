España prorroga 15 días los controles a los pasajeros de Italia en respuesta al anuncio del Gobierno de Meloni

El Gobierno ha prorrogado durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prolongar la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la situación de Ceuta tras la invasión migratoria.

Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes y se prolongarán otros 15 días después de que el Gobierno de Italia haya adoptado este lunes una ampliación por este mismo plazo de tiempo de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

De esta forma, Italia seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España, en medio de la crisis surgida entre Madrid y Roma por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta el pasado 30 de julio.

El Ministerio del Interior italiano ha tomado la decisión que notificará en breve a la Unión Europea, a quien debe informar ya que se trata de una medida extraordinaria en el contexto de la libre circulación europea.

A juicio de Italia, persisten los elementos de evaluación que llevaron a la reintroducción el pasado 1 de agosto de los controles fronterizos con vuelos y barcos procedentes de España, pero tiene en cuenta «las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización».

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a dichos controles, asegurando que no tienen «ningún sentido». En una entrevista en la Cadena Ser, ha indicado que España ayudó a Italia a acoger a los inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa.

Asimismo, Sánchez ha lamentado la carta de 22 líderes europeos, entre ellos Meloni cuestionando la política migratoria del Ejecutivo español y ha esgrimido que siempre ha defendido que los países europeos en primera línea que sufren la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan «la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa».