Estos alimentos se disparan de precio en España: las fresas suben un 35,7%, los cítricos un 17,1% y los huevos un 12,5%

Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), las legumbres verdes (judías y guisantes, habas, tirabeques, soja, pochas frescas y brotes de alfalfa), los huevos y el pescado fresco, ya sea refrigerado o congelado, se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde agosto de 2025 a agosto de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

De esta forma, las bayas frescas han subido de precio un 35,7% en el último año, mientras que los cítricos frescos se han encarecido un 17,1%, según los últimos datos del IPC de agosto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE),

Por su parte, las legumbres verdes, frescas o refrigeradas, son hoy un 15,9% más caras que en agosto de 2025; los huevos se han encarecido un 12,5%; y el precio del pescado fresco, refrigerado o congelado, se ha incrementado un 7,8%.

Destacan también la subida de precios de los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas), con un alza interanual del 6,6%; del pescado seco, salado, en salmuera o ahumado (+5,7%), y de los preparados de marisco (+5,5%), en un mes, agosto, en la que suelen abundar las paellas veraniegas.

Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado el último año destacan el café y sus sucedáneos (-4,2%); el azúcar de caña y de remolacha (-3,1%); los cereales (-3%); las hortalizas y tubérculos congelados (-2,8%); las frutas de hueso y frutas de pepita frescas (-2,6%), y chocolate, cacao y derivados (-2,2%).

En los ocho primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las bayas frescas, que han disparado su precio un 44,6%, seguido de las legumbres verdes (+17,3%); las patatas (+5,3%); el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado (+5,2%); los preparados de marisco (+5,1%) y especias, hierbas culinarias y semillas (+4,7%).

Por contra, los alimentos que más se han abaratado entre enero y agosto son las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras), que han bajado un 8,1% sus precios; las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que se han abaratado un 5,1%, y las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que han rebajado su precio un 4,4%.

Las legumbres verdes se encarecen un 19% en un mes

En valores mensuales, las frutas tropicales, dátiles e higos fueron los alimentos que más recortaron sus precios en agosto respecto al mes anterior, con un descenso del 9,9%.

Le siguen los cítricos frescos (-6,1%); otras frutas frescas (-2,1%); patatas y otros tubérculos (-1,4%), y los aceites vegetales (-1%).

En el lado de los ascensos, los productos alimenticios que más elevaron sus precios en agosto respecto al mes anterior fueron las legumbres verdes (+19,1%); las bayas frescas (+2,6%); las hortalizas de hoja o de tallo (lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor o espinacas, entre otros), que se encarecieron un 2,4%; las hortalizas cultivadas por su fruto, frescas o refrigeradas (+1,6%), y hielo, helados y sorbetes (+1,4%).