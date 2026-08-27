La vuelta de vacaciones dispara la compra de carne, pescado y legumbres pese a sus fuertes subidas: hasta un 12,3% más caros
La mitad de los consumidores que compran alimentación online recurre a este canal con motivo de la vuelta de las vacaciones
- Alicia Bonilla
- Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
-
-
- Actualizado:
La vuelta de las vacaciones hace que miles de españoles tengan que hacer la compra de cara a la cuesta de septiembre, por lo que en estas fechas se dispara la adquisición de productos básicos para volver a llenar las despensas y los frigoríficos. Entre los alimentos que más incrementarán su demanda destacan los frescos de temporada, con las legumbres (+36%) y las verduras de invierno (+50%) a la cabeza, mientras que también se espera que en estas fechas el consumo de carne aumente un 10% y el de pescado un 5,5% en septiembre, según ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).
Precisamente, son algunos de los productos que llegan a la vuelta de las vacaciones con mayores incrementos de precio: la carne de vacuno se ha encarecido un 12,3%, el pescado un 9,7% y las legumbres y hortalizas un 8,1%, según los últimos datos del IPC que reflejan la variación interanual en julio 2026.
Otro clásico de los alimentos que más se suelen comprar después de las vacaciones y a la vuelta en septiembre es la patata, con un incremento del 15%. Como ingrediente para acompañar estas preparaciones, el aceite sube su consumo un 2% en septiembre, destacando el de girasol, con un 6%. Otros productos básicos que cabe mencionar son las harinas y sémolas (+14%), el azúcar (+12%) y la leche líquida (+4%).
En cambio, la patata se ha abaratado un 0,8%, el aceite y las grasas un 2,2% y el azúcar un 3,5%, por lo que no toda la Operación Despensa se traduce en una cesta más cara.
Por su parte, la leche prácticamente se ha estabilizado, con un incremento del 0,6% interanual. Mientras que la fruta fresca incluso estaba un 3,6% más barata que un año antes, aunque ASEDAS señala que algunas frutas de temporada —mandarinas tempranas, uvas y peras— multiplican su demanda en septiembre. Así, las frutas de verano como cerezas o albaricoques dejan paso a las mandarinas tempranas, las uvas o las peras, que experimentan alzas en el consumo de más del 100% de media.
La compra online gana protagonismo
El regreso al hogar merece también una mirada al cuidado de la casa. Por ello, los productos de droguería experimentan un avance en la demanda del 3,6%. Mientras que la perfumería crece un 2%. Si hablamos de cuidado de la persona, llama la atención el aumento del consumo de complementos dietéticos, que incrementan la demanda en un 65% en septiembre.
Por otro lado, el esfuerzo de planificación logística y de cambio de lineales en las tiendas tiene otra derivada en la compra online de alimentación porque la mitad de los consumidores que usan este canal recurren a él con ocasión de la vuelta a casa. El objetivo es ajustar la fecha del regreso con la fecha de recepción de una compra abundante y con productos pesados destinada a volver a llevar despensas y frigoríficos.
Lo último en Economía
-
Costaba casi 1.000 euros, pero el iPhone 17 de 256GB está ahora rebajado en Amazon y la oferta va a durar horas
-
La casa prefabricada que parece de diseño pero es de Amazon: con dormitorio, cocina y baño por menos de 7.000 euros
-
Tu sueldo puede bajar en 2027: estos son los trabajadores que notarán el recorte en su nómina
-
Air Europa avanza en el desarrollo de Air Europa ON con importantes novedades para los pasajeros de largo radio
-
El Ibex 35 cae un 0,5% a mediodía y pierde los 20.000 puntos, tras los buenos resultados de Nvida
Últimas noticias
-
Ni invitados ni avisados: la familia de Cristiano Ronaldo se enteró de su boda con Georgina minutos antes de hacerse pública
-
Ona Carbonell (36 años), ex nadadora olímpica: «No sé correr y no tengo el suelo pélvico preparado; camino una hora cuesta arriba y hago yoga y pilates»
-
Los maquilladores expertos coinciden: las gotas bronceadoras de Weleda son las mejores para conseguir un tono dorado y natural por menos de 10 euros
-
El Gobierno ya admite que no hará «devoluciones masivas» de los menas de Ceuta y los trasladará a la Península
-
Segundo fallecido por virus del Nilo en Andalucía: muere un hombre de 89 años ingresado en Sevilla