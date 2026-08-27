La vuelta de vacaciones dispara la compra de carne, pescado y legumbres pese a sus fuertes subidas: hasta un 12,3% más caros

La vuelta de las vacaciones hace que miles de españoles tengan que hacer la compra de cara a la cuesta de septiembre, por lo que en estas fechas se dispara la adquisición de productos básicos para volver a llenar las despensas y los frigoríficos. Entre los alimentos que más incrementarán su demanda destacan los frescos de temporada, con las legumbres (+36%) y las verduras de invierno (+50%) a la cabeza, mientras que también se espera que en estas fechas el consumo de carne aumente un 10% y el de pescado un 5,5% en septiembre, según ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).

Precisamente, son algunos de los productos que llegan a la vuelta de las vacaciones con mayores incrementos de precio: la carne de vacuno se ha encarecido un 12,3%, el pescado un 9,7% y las legumbres y hortalizas un 8,1%, según los últimos datos del IPC que reflejan la variación interanual en julio 2026.

Otro clásico de los alimentos que más se suelen comprar después de las vacaciones y a la vuelta en septiembre es la patata, con un incremento del 15%. Como ingrediente para acompañar estas preparaciones, el aceite sube su consumo un 2% en septiembre, destacando el de girasol, con un 6%. Otros productos básicos que cabe mencionar son las harinas y sémolas (+14%), el azúcar (+12%) y la leche líquida (+4%).

En cambio, la patata se ha abaratado un 0,8%, el aceite y las grasas un 2,2% y el azúcar un 3,5%, por lo que no toda la Operación Despensa se traduce en una cesta más cara.

Por su parte, la leche prácticamente se ha estabilizado, con un incremento del 0,6% interanual. Mientras que la fruta fresca incluso estaba un 3,6% más barata que un año antes, aunque ASEDAS señala que algunas frutas de temporada —mandarinas tempranas, uvas y peras— multiplican su demanda en septiembre. Así, las frutas de verano como cerezas o albaricoques dejan paso a las mandarinas tempranas, las uvas o las peras, que experimentan alzas en el consumo de más del 100% de media.

La compra online gana protagonismo

El regreso al hogar merece también una mirada al cuidado de la casa. Por ello, los productos de droguería experimentan un avance en la demanda del 3,6%. Mientras que la perfumería crece un 2%. Si hablamos de cuidado de la persona, llama la atención el aumento del consumo de complementos dietéticos, que incrementan la demanda en un 65% en septiembre.

Por otro lado, el esfuerzo de planificación logística y de cambio de lineales en las tiendas tiene otra derivada en la compra online de alimentación porque la mitad de los consumidores que usan este canal recurren a él con ocasión de la vuelta a casa. El objetivo es ajustar la fecha del regreso con la fecha de recepción de una compra abundante y con productos pesados destinada a volver a llevar despensas y frigoríficos.