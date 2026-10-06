Paramount culmina la compra de Warner Bros por casi 100.000 millones de euros

Paramount ha confirmado este martes el cierre de la adquisición de Warner Bros, culminando así la transacción acordada el pasado mes de febrero, con un importe aproximado de 110.000 millones de dólares (98.143 millones de euros), después de la pugna mantenida con Netflix, que finalmente decidió retirar su oferta de compra por el conglomerado mediático y de entretenimiento, que pasará a denominarse Skydance.

«Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria», ha afirmado David Ellison, presidente y consejero delegado de Skydance. «Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos prestigiosos estudios y crear un competidor más fuerte (…)Ahora esa ambición es una realidad», ha añadido.

En el marco de la operación, que se cerró tras obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas según el acuerdo de fusión y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales, las acciones de clase B de Skydance han comenzado a cotizar este martes en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el nuevo símbolo bursátil ‘SKYD’, tras transferir su negociación desde el Nasdaq, donde cotizaba con el símbolo ‘PSKY’. De sulado, las acciones de Warner Bros Discovery (‘WBD’) han dejado de negociarse este martes en el Nasdaq.

La familia Ellison posee la mayor participación accionaria en Skydance, mientras que la familia Ellison y RedBird Capital Partners son conjuntamente los únicos titulares de las acciones ordinarias de clase A de Paramount, incluyendo el 100% de las acciones con derecho a voto de la compañía combinada.

La compañía fusionada reúne a dos de los mayores estudios cinematográficos, dos servicios de streaming globales, una destacada cartera de televisión, incluyendo CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD, así como las cadenas de noticias CBS News y CNN, además de una cartera de deportes en vivo que incluye CBS Sports y TNT Sports, además de una extensa biblioteca de programación y una amplia colección de marcas y franquicias.

Además de David Ellison, la multinacional contará con Ynon Kreiz como co-CEO, mientras que Andy Gordon, hasta ahora director de Estrategia y Director de Operaciones de Paramount y con una importante trayectoria en el sector bancario, será el presidente de Skydance, después de tener un papel clave como asesor para hacer realidad la operación.

Jean-Briac (JB) Perrette pasará a supervisar las divisiones de televisión y venta directa al consumidor como co-presidente y director de ambos negocios.

Casey Bloys se encargará de la división de streaming y venta directa al consumidor de Skydance y hasta ahora se desempeñaba como presidente y consejero delegado de HBO y Max. Desde 2016 ha supervisado la emisión y el desarrollo de series como ‘The Pitt’, ‘El Caballero de los siete reinos’, ‘The White Lotus’, ‘The Last of Us’, ‘La Casa del Dragón’ o ‘Succesion’.

George Cheeks liderará la división de televisión de Skydance, de nueva creación, con lo que será responsable de los tres estudios de televisión: Warner Bros Television Studios, CBS Studios and Paramount Television Studio, así como una extensa gama de televisiones como TNT, Discovery, Comedy Central, MTV y Nickelodeon.

Como director financiero, Skydance ha nombrado a Dennis Cinelli, quien ya ocupaba este puesto en Parmount, donde supervisará las funciones financieras globales de la compañía, incluyendo contabilidad, impuestos y relaciones con los inversores.

Las cadenas de televisión CNN y CBS, las dos ‘joyas’ televisivas de las empresas involucradas en la fusión, mantendrán a sus principales directivos y, aunque ambos tendrán que rendir cuentas ante Ellison y Kreiz, sus estructuras seguirán caminos diferenciados y tendrán independencia editorial, ante las alertas esgrimidas por un grupo de fiscales estatales.

Mark Thompson continuará como director y presidente de CNN, cargo que ocupa desde 2023, después de ostentar los puestos de director del diario ‘The NewYork Times’ y de la cadena británica BBC.

Bari Weiss se mantendrá como director de CBS News, así como director de ‘The Free Press’, medio de comunicación también en manos de Paramount.

Skydance Motion Picture Group será la estructura encargada de supervisar los estudios cinematográficos de Paramount y Warner y estará liderada por Dana Goldberg y Josh Greenstein, quienes deberán cumplir el compromiso de estrenar más de 30 películas al año, tal y como acordaron con los fiscales.